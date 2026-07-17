Tehdit altındaki Dünya Kupası finali öncesinde… Hava kirliliği nedeniyle ertelenen önemli maçlar ve etkinlikler

Kanada’daki orman yangınlarının dumanının, önümüzdeki Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak İspanya-Arjantin 2026 Dünya Kupası finali üzerindeki etkisine dair mevcut endişeler ışığında, hava kalitesinin bozulması veya yoğun dumanın yayılması nedeniyle maçların ertelendiği ya da iptal edildiği birçok örnek göze çarpıyor.

Oyuncuların ve taraftarların güvenliği öncelikli bir konudur ve bu durum, organizatörleri olağanüstü kararlar almaya itebilir.

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İran Ligi, hava kirliliğinden en çok etkilenen liglerden biri olarak kabul ediliyor; özellikle kış aylarında kirlilik seviyelerinde büyük artış görülen başkent Tahran’da durum daha da ciddi. Aralık 2015’te, hava kalitesi endeksinin uluslararası kabul edilen sınırları aşması üzerine, çevre yetkililerinin spor faaliyetlerinden kaçınılması yönündeki tavsiyesi doğrultusunda ligdeki iki maç ertelendi.

Kasım 2019’da da aynı nedenle Persepolis’in Nesaji ile oynayacağı maçın yanı sıra Tahran’daki bir başka maçın da ertelenmesine karar verildi.

Bu durumlar 2024 ve 2025 yıllarında da tekrarlandı; hava kalitesi endeksinin “sağlıksız” veya “tehlikeli” olarak nitelendirilen seviyelere ulaşmasının ardından, başkentte Persepolis ve Esteghlal takımlarının maçları da dahil olmak üzere birçok önemli maç iptal edildi.

İranlı yetkililer o dönemde halk sağlığını korumak amacıyla okulların kapatıldığını ve spor faaliyetlerinin askıya alındığını da duyurmuştu.

Amerikan Ligi Üzerindeki Mevcut Etki

Amerikan Futbol Ligi (MLS), dün Perşembe günü, Kanada ve Minnesota eyaletinin kuzeyinden gelen orman yangınlarının dumanı nedeniyle, Soldier Field Stadyumu'nda oynanması planlanan Chicago Fire ile Vancouver Whitecaps arasındaki maçı erteleme kararı aldı.

Maçı izlemek üzere yaklaşık 40 bin seyircinin stadyuma gelmesi bekleniyordu, ancak maç 6 Ekim’e ertelendi.

"Associated Press" ajansı, hava kalitesinin sağlığa zararlı seviyelere ulaşmasının ardından bu kararın alındığını ve ligin, oyuncuların ve taraftarların güvenliğini korumak amacıyla harekete geçtiğini bildirdi. Aynı gün, Kanada Premier Ligi'nde Forge FC ile Pacific FC arasındaki maç da aynı nedenle ertelendi.

ABD Kadınlar Ligi

Haziran 2023'te, ABD Kadınlar Ligi'nde (NWSL) New Jersey/New York Gotham ile Orlando Pride arasındaki maç, hava kalitesi endeksinin "çok sağlıksız" olarak sınıflandırılan 206 seviyesine ulaşması üzerine ertelendi.

Lig, maçların oynanması veya ertelenmesi kararlarını Hava Kalitesi Endeksi (AQI) seviyelerine göre belirleyen kendi politikası uyarınca, maçı Ağustos ayına erteleme kararı aldı.

Taraftarların yaktığı meşalelerden çıkan duman... Benzer bir etki

Aşağıdaki vakaların nedeni hava kirliliği veya orman yangınları değil, taraftarların yaktığı meşalelerden çıkan duman olsa da, görüş ve oyuncuların güvenliği üzerindeki etkisi benzerdi.

Ocak 2025’te, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Feyenoord-Bayern Münih maçı, başlangıcından sadece 72 saniye sonra, görüşü engelleyen ve oyuncuların topu takip etmesini imkansız kılan yoğun duman nedeniyle durduruldu.

Aynı ay, aynı turnuvada Real Madrid ile Fransız takımı Brest arasındaki maç, tribünlerdeki fişeklerin yol açtığı yoğun duman nedeniyle birkaç dakika gecikmeli olarak başladı.

FIFA ve erteleme olasılığı

Bu örnekler olmasına rağmen, şu ana kadar Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından Dünya Kupası finalinin ertelenmesinin değerlendirildiğine dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

Maçı başka bir yere taşımak ya da ertelemek fikri, sadece hava koşullarında beklenen iyileşme nedeniyle değil, aynı zamanda etkinliğin muazzam sportif ve ticari değeri nedeniyle de son derece zor görünüyor. Bazı koltukların ikincil piyasadaki değerinin 2 milyon doları aşmasının ardından, etkinliğin bilet fiyatlarında rekor kırması bekleniyor.

Bu bağlamda, İngiliz "The Sun" gazetesi, şu anda FIFA’nın erteleme seçeneğini masaya koyduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmadığını belirtti.