Tecrübeli oyuncular listesi: Mısır, Nijerya’nın rekoruna yaklaşıyor… Fas ise Tunus’u geçmeye hazırlanıyor

Mısır Milli Takımı, dün Cuma günü ABD’nin Dallas kentindeki stadyumda 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Avustralya ile oynadığı maçın ardından, kıtasal ve küresel sahnedeki itibarını pekiştirdi.

Mısır Milli Takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Avustralya'yı 4-2 yenerek 16'lı tur biletini almayı başardı ve Dünya Kupası tarihindeki ilk eleme turu galibiyetini elde etti.

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Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, bu maçla Mısır, büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası) en çok maç oynayan Afrika milli takımları listesinde 129 maçla ikinci sıradaki yerini pekiştirdi.

Listeyi Nijerya başı çekiyor, Kamerun üçüncü sırada yer alırken, Tunus ve Fas beşinci sırayı paylaşıyor. Ancak Atlas Kaplanları, bu cumartesi akşamı Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile oynayacakları maçla bu sayıyı artırabilecek.

Aynı durum, önümüzdeki Salı günü çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşacak olan Mısır için de geçerli.

Sıralama şu şekildedir:

Nijerya: 132 maç

Mısır: 129 maç

Kamerun: 126 maç

Fildişi Sahili: 124 maç

Gana: 124 maç

Fas: 108 maç

Tunus: 108 maç



