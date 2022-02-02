Tecavüz ve şiddet suçlamaları ile tutuklanan Manchester United forveti Greenwood, kefaletle serbest bırakıldı

Manchester United'ın forvet oyuncusu Mason Greenwood; tecavüz, saldırı ve ölüm tehditleri şüphesiyle tutuklanmasının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Kulüp, golcü oyuncuya yöneltilen suçlamaların ardından Mason Greenwood'u "ikinci bir duyuruya kadar" askıya aldı.

Manchester Polisi (GMP) Çarşamba sabahı Greenwood'un soruşturması devam ederken gözaltından serbest bırakıldığını doğruladı.

Ne söylendi?

Polis bildirisinde şöyle denildi: "30 Ocak 2022 Pazar günü bir kadına tecavüz ve saldırı şüphesiyle tutuklanan 20 yaşındaki bir erkek, ileri soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle serbest bırakıldı."

Man Utd hafta sonu Greenwood'un yakın gelecekte kulübe dahil olmayacağını doğruladı.

Kulüpten Pazar günü yapılan açıklamada, "Mason Greenwood bir sonraki duyuruya kadar antrenmanlara geri dönmeyecek veya maç oynamayacak" dedi.

Old Trafford tarafı daha önce yaptığı bir açıklamada, 20 yaşındaki gençle ilgili sosyal medyada ortaya çıkan "görüntüler ve iddialardan" haberdar olduklarını açıkça belirtmişti.

United'dan bir sözcü, kulübün "herhangi bir tür şiddeti tasvip etmediğini" söyledi.

Geçen hafta polisten yapılan açıklamada, 20'li yaşlarında bir erkeğin tecavüz ve saldırı şüphesiyle tutuklandığını doğruladı.

Pazar günü yapılan açıklamada ise, "Manchester Polisi, fiziksel şiddet olaylarını bildiren bir kadın tarafından yayınlanan çevrimiçi sosyal medya görüntüleri ve videolarından bugün erken saatlerde haberdar edildi" denildi.

"Soruşturma başlatıldı ve soruşturmaların ardından 20'li yaşlarındaki bir erkeğin tecavüz ve saldırı şüphesiyle tutuklandığını doğrulayabiliyoruz. Sorgulanmak üzere gözaltında tutuluyor. Soruşturmalar devam ediyor."

Polise göre, iddialar hakkında sorguya çekilirken gözaltında tutulan Greenwood'un sorgulaması için ek süre verildi. Bu uzatma Çarşamba günü sona erdi.

Polisten Pazar günü yapılan açıklamada şu sonuca varıldı: "İnsanlara, mağdurun ömür boyu anonimlik hakkını tehlikeye atabilecek veya aktif yargılamalarla canlı bir soruşturmaya zarar verme riskini taşıyabilecek her türlü yorumdan veya görüntü paylaşımından kaçınmalarını hatırlatıyoruz."

Daha fazla okuma