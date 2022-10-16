Tecavüz ve saldırıya teşebbüsten suçlanan Mason Greenwood, kefaletini ihlal ettiği iddiasıyla yeniden tutuklandı

ngiltere Milli Takımı'nın formasını bir kez giyen 21 yaşındaki oyuncu, tutuklanmasından bu yana Manchester United ile oynamadı veya antrenman yapmadı.

Manchester United futbolcusu Mason Greenwood, tecavüze teşebbüs ve saldırı ile suçlanıyor.

Sanık, internette yayınlanan fotoğraf ve videolarda ortaya çıkan iddiaların ardından Ocak ayında tutuklanmıştı.

Cumartesi günü kefaletini ihlal ettiği iddiasıyla yeniden tutuklandı.

Savcılar, suçlamaların hepsinin aynı kadın şikayetçiyle ilgili olduğunu söyledi. Greenwood Pazartesi günü Manchester ve Salford Sulh Ceza Mahkemesi'nde olacak.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını bir kez giyen 21 yaşındaki oyuncu, tutuklanmasından bu yana Manchester United ile oynamadı veya antrenman yapmadı.

Nike ayrıca onunla olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı ve Electronic Arts onu Fifa 22 oyununda aktif kadrolardan çıkardı.

Suçlamalar

Kuzey Batı Kraliyet Savcılık Servisi'nden Janet Potter, polise Greenwood'u tecavüz girişimi ve zorlayıcı davranışlarda bulunma ve fiili bedensel zarara neden olan saldırı ile suçlama yetkisi verdiklerini söyledi.

İddia edilen tecavüzün 22 Ekim 2021'de gerçekleştiği söylenirken, iddia edilen saldırının geçen Aralık ayında gerçekleştiği söyleniyor.

Zorlayıcı davranış suçlaması, Kasım 2018'den bu yana geçen bir süre ile ilgili.

Ne söylendi?

Bayan Potter, suçlamaların uzman tecavüz savcılarının polisten gelen bir delil dosyasını incelemesinden sonra yapıldığını söyledi.

"Kraliyet Savcılığı, tüm ilgililere, sanık aleyhindeki cezai kovuşturmaların aktif olduğunu ve adil yargılanma hakkına sahip olduğunu hatırlatıyor.

"Bu işlemlere herhangi bir şekilde zarar verebilecek çevrimiçi hiçbir raporlama, yorum veya bilgi paylaşımı olmaması son derece önemli."