Tecavüz suçlamasının ardından… Hakimi’nin Dünya Kupası yolunda yeni bir felaket

Fas milli takımının yıldızı Achraf Hakimi, tecavüz suçlamasıyla yargılanmasına ilişkin kararın ardından, Dünya Kupası finalleri sırasında seyahat yasağıyla karşı karşıya kalabilir.

"talkSPORT" ağı, Hakimi'nin tecavüz davasında mahkemeye sevk edileceğinin kesinleşmesi üzerine, Fas milli takımının Dünya Kupası'nın ilerleyen aşamalarında Hakimi'den mahrum kalabileceğini bildirdi.

Henüz suçlu bulunmamış olsa da, yargılanacağının kesinleşmesi Ashraf Hakimi’yi Dünya Kupası’nda etkileyebilir; zira Meksika’ya girişte zorluklarla karşılaşabilir.

Fas milli takımı, grup aşamasındaki üç maçını ABD’de oynayacak.

Ancak Fas, grup aşamasını üçüncü grubun ikincisi olarak tamamlarsa, 32'li tur maçını Meksika'nın Monterrey kentinde oynayacak.

En iyi üçüncü takımlar arasında yer alırsa, 32'li tur maçını Meksiko'da oynayabilir ve turnuvada ilerlemeye devam ederse 16'lı turda da Meksiko'da oynayabilir.

Meksika Konsolosluğu’nun web sitesine göre, cezai kovuşturma altında olan veya ağır bir suçtan hüküm giymiş olan kişilerin ülkeye girişi reddedilebilir.