Futbol kariyerini İngiltere'de sona erdiren tecavüz davasının ardından, Manchester City'nin eski yıldızı Benjamin Mendy, Lorient ile kariyerini yeniden canlandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Ve şimdi, 2025 yılından bu yana Polonya'da olan 32 yaşındaki eski Fransa milli oyuncusu, yeni kulübüyle alıştığımız seviyesini yeniden yakaladı. Haberi Fransız "Foot Mercato" ağı duyurdu.

Futbol kariyerinin zirvesindeyken, Benjamin Mendy'nin parlak bir geleceğe hazır olduğu görülüyordu; 2018'de Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından, sol bek oyunun en parlak yıldızlarından bazılarıyla birlikte forma giydiği Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğunu elde etti.

Ancak Fransız oyuncunun Birleşik Krallık'ta tecavüz ve cinsel saldırı ile suçlanmasıyla yükselişi 2021 yılında aniden durdu.

Geniş medya ilgisine mazhar olan bu dava, itibarına ciddi zarar verdi ve onu sahalardan aylarca uzak tuttu; Avrupa futbolunun zirvesinde olduğu bir dönemde savunmacı, kendini kariyerini ve özel hayatını yerle bir eden bir hukuki fırtınanın tam ortasında buldu.

Kurtuluş sonunda Polonya'dan geldi; Eylül 2025'te Pogon Szczecin'e geldiğinde, Mendy en iyi seviyesine kademeli olarak kavuşmadan önce zorlu bir başlangıç yaşadı.

Bugün, 2018 Dünya Kupası şampiyonu, Reims ve Saint-Etienne kulüplerinin eski teknik direktörü Oscar Garcia'nın sistemindeki vazgeçilmez bir temel oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırdı.

Mendy'nin etkisi öyle büyüktü ki, takımı bu sezon onun ilk 11'de yer aldığı hiçbir maçı kaybetmedi.

"Przeglad Sportowy Onet" gazetesine verdiği röportajda teknik direktörü, oyuncunun seviyesini yeniden kazanmasına yardımcı olmak için harcanan çabayı şu sözlerle doğruladı: "Bunun hakkı Enrique Sanz'a aittir. Baştan beri, onunla rehabilitasyonunun fiziksel yönü üzerine çalıştı; ben ise daha çok psikolojik ve taktik yönlere odaklandım. Benjamin ile neyi başarmak istediğini konuştuk; bana futbola yoğun bir şekilde odaklandığını ve sadece oynamanın tadını çıkarmak istediğini söyledi."

Sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonuyla birlikte Haziran 2027'ye kadar uzatan Mendy, futbol kariyerini yeniden canlandırmak için Szczecin'de uygun ortamı bulmuş görünüyor.











