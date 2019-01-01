Tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'nun davasını Las Vegas savcısı düşürdü

Fiziksel kanıt eksikliği, Cristiano Ronaldo'nun masumiyetini kanıtlamak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

, Clark County Bölge Savcısı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iddiaların makul bir şüpheden öteye geçmemesi nedeniyle tecavüz suçlamasından ceza almayacak.

Kathryn Mayorga, Ronaldo'yu 2009 yılında Vegas'taki bir otel odasında tecavüze uğramakla suçlamıştı. Ronaldo ise bu suçlamayı başından beri şiddetle reddetmişti.

Der Spiegel ilk olarak Ronaldo'nun 2010 yılında imzaladığı bir gizlilik sözleşmesinin parçası olarak Mayorga'ya 375 bin dolar ödedidiği iddiasını öne sürmüştü.

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Mayorga geçtiğimiz yıl bu anlaşmayı iptal etmek amacıyla dava açmış ve Las Vegas polisi daha sonra soruşturmayı yeniden başlatmıştı. Ancak fiziksel kanıtların eksikliğini ayrıntılarıyla belirten bölge savcısı, Ronaldo'nun hiçbir şekilde suçlanamayacağını açıkladı.