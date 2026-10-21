İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, çalkantılı bir haftanın ardından Fransız gazetesi L'Équipe'e bir röportaj verdi. Söz konusu röportajda, Ballon d'Or yarışından başlayarak kulübün medya üslubunu Nazi propagandasına benzettiği açıklamalarının ardından Real Madrid ile yaşadığı açık anlaşmazlığa kadar güncel tüm konuları ele aldı.

Tebas, Yüksek Spor Konseyi'nin bu açıklamalarla ilgili bir soruşturma başlatmayı değerlendirdiğini öğrendikten sonra, kendini savunmak için dünyanın en yaygın gazetelerinden biriyle röportaj yapmaya karar verdi.

İspanyol radyo istasyonu "Cadena SER"in aktardığına göre Tebas şunları söyledi: "Hiç kimseyi Nazi olarak nitelendirmedim, bir iletişim stratejisinden bahsediyordum."

Ballon d'Or yarışına gelince, Javier Tebas'ın cevabı şaşırtıcı oldu; önümüzdeki pazartesi günü Londra'da düzenlenmesi planlanan törende ödülü kazanmak için en güçlü adaylardan biri olan Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın ismini görmezden geldi.

İspanya La Liga Başkanı, Rodri ve Kylian Mbappé'yi överek, Mbappé'nin ödülü kazanmasının hak edilmiş bir mükafat olacağını söyledi.

Şunları ekledi: "Eğer Mbappé Ballon d'Or'u kazanırsa, bu hak edilmiş olur, ancak Rodri'nin başarısını tekrarlamasını diliyorum."

Mbappé'nin performansından uzun uzun söz eden Tebas, onun "dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu, dünya çapında bir yıldız, hem takımına hem de genel olarak lige büyük katkı sağlayan harika bir oyuncu olduğunu" belirtti.

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino hakkında ise, onun FIFA'ya layık bir başkan olmadığını da ifade etti.

Sözlerine şöyle devam etti: "On yıldır ona karşıyım ve fikrimi değiştirmedim. Son gelişmeler benim bakış açımı doğruluyor. İlgili tarafların, özellikle federasyonların görüşünü almadan tek taraflı kararlar alıyor. Kararlarının çoğu, ister takvimle ister müsabakalarla ister Kulüpler Dünya Kupası'nın genişletilmesiyle ilgili olsun, büyüğüyle küçüğüyle ulusal liglere, dolayısıyla oyuncuların kendilerine ciddi zarar veriyor."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "FIFA'nın imajı yıllardır ağır biçimde zarar gördü. Infantino'ya gelince, durum açık: imajı ideal olmaktan çok uzak."



