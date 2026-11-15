La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e yönelik yeni bir saldırı başlattı.

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Bu açıklama, Tebas'ın sözlerini ve Real Madrid'e yaklaşımını eleştiren bir gazete yazısına yanıt olarak geldi. Tebas, müsabakanın itibarını ve tüm kulüplerin çıkarlarını savunmanın, La Liga'ya yöneltilen suçlamalara yanıt vermeyi kendisine zorunlu kıldığını vurguladı.

Tebas, resmi "X" hesabı üzerinden yeni bir mesaj yayımlayarak, gazeteci Tomas Gonzalez Martin imzasıyla "El Debate" gazetesinde yer alan ve "Javier Tebas aşırılıklarını her şeye tutunarak haklı çıkarmaya çalışıyor" başlığını taşıyan bir yazıya yanıt verdi.

La Liga başkanının yanıtı "Kim kime saldırıyor?" başlığıyla geldi. Tebas şunları söyledi: "Tomas Gonzalez Martin, El Debate gazetesinde, La Liga başkanının vaktini ortaklarından birine saldırmaya ayıramayacağı görüşünde. Ancak kendi görüşünü desteklemek için temel bir yönü, yani Florentino Perez ve Real Madrid'in resmi kanallarının yıllardır La Liga'ya, yönetimine ve müsabakanın dürüstlüğüne yönelttiği suçlamaları görmezden geliyor."

Tebas, ardından Real Madrid başkanıyla yaşanan anlaşmazlığa ilişkin görüşünü açıklamak için "var olan birçok olgu arasından bazı olguları" sıraladı.

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Şunları söyledi: "Florentino, 2023 ve 2024 yıllarındaki genel kurullarımda, yatırım fonu (CVC) anlaşmasını Real Madrid'in varlıklarını ele geçirme girişimi olarak sundu. Ancak biri ilk derece, diğeri istinaf aşamasında olmak üzere iki yargı kararı anlaşmayı onayladı ve La Liga ile ona katılan kulüpleri, ki sayıları yalnızca 38'dir, haklı buldu."

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Şöyle ekledi: "Ayrıca Florentino, Real Madrid yönetim kurulunun 10 Ağustos 2025 tarihli açıklamasına göre, La Liga'yı ve yatırım fonunu (CVC) her türlü yargı sürecini başlatmakla tehdit etti."

La Liga başkanı şöyle devam etti: "3 Şubat 2025'te Real Madrid yönetim kurulu bir açıklama yayımlayarak müsabakayı yapısal olarak yolsuz bir sistem bulundurmakla, rekabeti manipüle etmekle ve dürüstlüğünü bozmakla suçladı."

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Tebas şöyle açıkladı: "12 Mayıs 2026'da Florentino bir basın toplantısında şunları söyledi: (Daimi düşmanımız La Liga'dır). Ayrıca Real Madrid'in daha fazla İspanya Ligi şampiyonluğu kazanabileceğini, ancak kendisine karşı yapılan hırsızlıklar nedeniyle başka şampiyonluklar kaybettiğini belirtti."

Tebas, bu olguları sıraladıktan sonra Real Madrid içinde İspanya Ligi'ni tanımlamak için kullanılan bazı ifadelere değindi.

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Tebas şunları ifade etti: "Bunlar, kulübün resmi televizyonunun kullandığı dile dair yalnızca birkaç örnek:

14 Aralık 2024'te, Rayo Vallecano ile Real Madrid maçının ardından müsabakayı şöyle tanımladı: 'Kirli Negreira Ligi'.

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1 Şubat 2025'te, Espanyol ile Real Madrid maçının ardından 'Kirli Negreira Ligi' ifadesini kullandı ve 'Medina Cantalejo planının uygulayıcılarına' atıfta bulundu.

15 Şubat 2025'te, Osasuna ile Real Madrid maçının ardından müsabakayı 'Hile Ligi' olarak tanımladı ve ona şu adı verdi: 'Medina Cantalejo, Tebas ve Lozan Ligi'.

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4 Ağustos 2025'te, sezon başlamadan önce, Real Madrid televizyonu müdürü Jesus Alcaide, maç takvimi ve Osasuna karşısındaki açılış maçının ertelenmesinin reddedilmesi nedeniyle, 'bu lig zaten çarpıtılmış olarak başlıyor ve kirlilik içinde start alıyor' dedi.

10 Ekim 2026'da, Real Madrid ile Villarreal maçı vesilesiyle, resmi televizyon şu ifadeleri kullandı: 'Çarpıtılmış ve yolsuz bir lig', 'Sistematik bir yolsuzluk var' ve 'Kirli Negreira Ligi'.

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Tebas şöyle devam etti: "Bunlar kulüp başkanının açıklamaları, yönetim kurulunun kararları ve kulübün resmi televizyonunun yayımladığı mesajlar. Hepsi açık ve doğrulanabilir."

Şöyle ekledi: "Tüm bunlardan sonra Tomas, sorunun La Liga başkanının yanıtında yattığını düşünüyor. Ne rahat bir teori! Müsabaka yolsuz olarak tanımlanabilir, yöneticileri düşman sayılabilir, yönetimi Real Madrid'e karşı bir komplo olarak gösterilebilir, ancak onu savunmak kulübe yönelik bir saldırıya dönüşüyor."

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La Liga başkanı, sorumluluğunun kendisine müsabakanın itibarını ve tüm kulüplerin çıkarlarını savunmayı zorunlu kıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Sorumluluğum, bunları sorgulayan kişi Real Madrid başkanı olsa bile, müsabakanın itibarını korumayı ve ona katılan tüm kulüplerin çıkarlarını savunmayı kapsar. Kulübün tarihi ve konumu takdiri hak ediyor, ancak bunlar ona eleştirilere karşı bir dokunulmazlık sağlamaz ve başkalarını susmaya zorlamaz."

Tebas, Florentino Perez ile Real Madrid kulübünün sürekli birbirine karıştırılmasını reddettiğini vurgulayarak şöyle açıkladı: "Florentino Perez ile Real Madrid arasında kurulan bu daimi bağlantıyı da kabul etmiyorum. Onun açıklamalarına yanıt vermek, tutumlarını sorgulamak ve kulüp televizyonunun yayımladıklarına yorum yapmak, ülkemizde futbolun nasıl yönetildiğine dair tartışmanın kapsamına giren konulardır."

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Bir başka konuda ise Tebas, Nazi propaganda bakanı Joseph Goebbels'e yapılan atıfla ilgili tartışmaya geri dönerek şunları söyledi: "Hâlâ bir açıklama bekliyorum: Propaganda yöntemlerini tanımlamak neden Pedro Sanchez, Josep Borrell, Oscar Puente, Mariano Rajoy ve diğer birçok şahsiyetten geldiğinde kabul edilebilir oluyor da, benden geldiğinde kabul edilemez hale geliyor?"

La Liga başkanı, gazeteci Tomas Gonzalez Martin'in yazısına dönerek yanıtını şöyle sürdürdü: "Tomas, Real Madrid'in La Liga'ya anlamını veren takım olduğunu yazıyor. Ancak Liga anlamını bir müsabakanın varlığından ve tarihi, taraftarları, hakları ve saygıyı hak eden çıkarları olan başka kulüplerin katılımından alır."

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Şöyle bitirdi: "Liga başkanı, bu kulüpleri savunma sorumluluğunu taşır; bu, Florentino'yu rahatsız etse veya Tomas'a bir aşırılık gibi görünse bile."