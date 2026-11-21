İspanya Ligi (LaLiga) Başkanı Javier Tebas, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kulübün genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vererek ona yeni bir saldırıda bulundu ve Negreira davası ile CVC fonu anlaşmasına ilişkin tutumunu korudu.

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Tebas, X hesabından paylaştığı iki mesajda, Perez'in Real Madrid genel kurulunda yaptığı ve LaLiga'ya ve onun başkanına yönelik saldırılarını yinelediği konuşmaya ayrıntılı bir yanıt verdi.

Tebas şunları yazdı: "Florentino, yeniden istifamı istemeden önce 16 Ekim tarihli paylaşımımın tamamını oku. Orada eleştirdiğim Real Madrid TV'deki iletişim tekniklerini ve nedenini açıkladım. Yazdıklarımın arkasındayım ve hiçbir usulsüzlük yapmadım."

Tebas şöyle devam etti: "Negreira davasının ortaya çıkarılmasıyla ilgilenen tek tarafın Real Madrid gibi göründüğünü söylüyorsun. Dava kamuoyuna yansıdıktan altı gün sonra, 21 Şubat 2023'te UEFA'ya ödemelerle ilgili hukuki bir rapor ve belgeler gönderdik."

Tebas, sözlerini şöyle sürdürdü: "3 Mart'ta LaLiga mahkemede müdahil taraf olarak yer aldı, Real Madrid ise davaya katılacağını 12 Mart'ta açıkladı. LaLiga'nın sözde sessizliği nerede? Herhangi bir pasiflik de söz konusu değil. 'Danışmanlarının' sana söylediklerine inanmadan önce davada Real Madrid'i temsil eden avukatlara sor."

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İspanyol yönetici ekledi: "Real Madrid TV'nin yayın saatleri de sizi mahkemede en aktif taraf yapmıyor. Madem dürüstlükten bahsediyorsun Florentino, bu 'dürüstlük' nöbetinin tam da Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi'ndeki ortağın olmayı bıraktığı dönemde şiddetlenmesini nasıl açıklıyorsun?"

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Tebas şunları söyledi: "Peki davanın patlak vermesinden altı ay sonra hâlâ İspanya Futbol Federasyonu yönetim kurulunda kalmanı nasıl açıklıyorsun? Bugün bu konuda tek kelime etmedin. Ben buna suç ortaklığı içeren bir sessizlik ya da 'ısmarlama' bir sessizlik derim."

Tebas şöyle devam etti: "Kanalının yayınladıklarını ve yönetim kurulunun imzaladıklarını gözden geçir. Federasyona gönderdiğiniz mektupta 'rekabetin manipüle edilmesi ve tahrif edilmesinden' söz ettiniz. LaLiga, Negreira davasının sonuna kadar soruşturulmasını talep etmeyi sürdürecek."

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Tebas ekledi: "Ayrıca yıllardır inşa ettiğiniz 'yozlaşmış LaLiga' ve 'çalınmış şampiyonluklar' anlatısını reddetmeye de devam edecek. Florentino, rekabetin dürüstlüğüne asıl zarar veren şey bu anlatıdır."



Tebas, ikinci mesajında saldırılarını şu sözlerle sürdürdü: "Florentino, bir genel kurul daha ve LaLiga'nın Real Madrid üyelerinin 'cebine el atmak' istediğinin bir kez daha tekrarlanması. Bozuk plak gibisin."

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Tebas şöyle devam etti: "50 yıl boyunca görsel-işitsel yayın haklarınızın %11'ini almak istediğimizden bu kadar eminsen, Real Madrid'in CVC fonuna ne kadar devrettiğini de söyle: yüzde sıfır. Katılım gönüllüydü, Real Madrid dışarıda kalmaya karar verdi ve Madrid Bölge Mahkemesi'nin de teyit ettiği gibi, dışarıda kalan kulüpler operasyonun maliyetlerini de ödemiyor."

Tebas sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüplerin 10 Aralık 2021'de onayladığı CVC operasyonunu iki mahkeme onadı: önce Madrid 15 Numaralı Birinci Derece Mahkemesi, ardından Bölge Mahkemesi. Real Madrid, temyiz başvurunuzu kabul edip etmeyeceğine henüz karar vermemiş olan Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Üyelerin de bunu biliyor, çünkü kulübün kendisi haziran ayında istinaf başvurusunu kaybettiğini açıkladı."

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Tebas ekledi: "Bu arada, bu hafta yeni bir anlatı oluşturmak için yayımlanan açıklama başka bir anlaşmadan, 12 Ağustos 2021 tarihli ön anlaşmadan söz ediyordu. Bu anlaşmanın geçersizliği, o genel kuruldaki bilgi edinme hakkına ilişkin yasal süreler meselesi nedeniyle kesinleşti; ancak aralıktaki nihai operasyon hâlâ geçerli. Açıklamanızda bu farkı neden anlatmadınız?"

Tebas sözlerini şöyle noktaladı: "Değişikliklere gelince, sana 2024'te söylediklerimi tekrarlıyorum. Yasa tasarısı, mahkemelerin LaLiga'ya zaten tanıdığı hakları içeriyordu ve sen bunların Bakanlar Kurulu'na ulaşmadan önce değiştirilmesini istedin. Bugün de Halk Partisi ve Sosyalist Parti liderlerinden söz ederken üyelerine bizzat 'ikisi de bana yardım etti' diyorsun, ardından LaLiga'nın 'lobisinden' bahsediyorsun. Bir lobi olarak sana söylüyorum Florentino, bu işte 'papa' sensin."