La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun hakemlerin maruz kaldığı baskıya ilişkin sözlerine doğrudan yanıt verdi. Tebas, hakemlerin Real Madrid'in televizyon kanalından daha büyük baskı gördüğünü ve kanalın tavrının Barcelona'nınkinden tamamen farklı olduğunu vurguladı.

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Tebas'ın yanıtı, hakem camiasının emeklerini onurlandırmak amacıyla hakemleri ve İspanyol futbol kurumlarının temsilcilerini bir araya getiren ilk İspanyol Hakemlik Ödülleri töreninin karma bölgesinde geldi. Bu açıklamalar, İspanya'da hakemlik tartışmalarının giderek alevlendiği bir döneme denk geldi.

Villarreal oyuncusu Santi Comesaña, Barcelona'nın son maçının ardından hakemlerin Barcelona ve Real Madrid maçlarını yönetirken karşılaştığı baskıyla ilgili bir tartışma başlatmış, ardından Mourinho da Eindhoven maçı öncesinde tartışmaya dahil olmuştu.

Öte yandan Mourinho basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hafıza kaybı yaşıyor. Eğer bunu hepimize genellemek istiyorsa, Negreira konusunda bunu yapmamalı.” Portekizli çalıştırıcı böylece İspanyol futbolunda hâlâ büyük tartışma konusu olan Negreira davasına açıkça gönderme yaptı.

Tebas ise İspanyol gazetesi Sport'un aktardığı açıklamalarında buna şöyle yanıt verdi: “Hakemlerin büyük takımların maçlarını farklı yönettiği söyleniyor. Bilmiyorum. Kesin olan şu ki bugünlerde, Real Madrid ve Barcelona etrafında dönen her şeyle birlikte büyük baskı altında olmalılar, çünkü herkes sürekli olarak diğerinin ne yaptığını izliyor. Bu durumda da özellikle Real Madrid.”

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Gazetecilerin “Baskının iki taraf için de eşit olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Tebas “Hayır” yanıtını verdi. Ardından “En büyük baskı nereden geliyor?” diye sorulduğunda ise şöyle konuştu: “Açıkça Madrid'in televizyon kanalından. Kulübe bağlı Madrid televizyon kanalının tavrının Barcelona kulübünde olanlardan tamamen farklı olduğunu düşünüyorum. Bu nesnel bir gerçek ve başka türlü yorumlanmasına yer yok.”

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La Liga'ya yakın bir kaynak, Tebas'ın Mourinho'nun sözlerinin ardından tutumunu kesin bir şekilde netleştirmek istediğini söyledi. Aynı kaynağa göre Tebas, iki taraf arasındaki medya söyleminin niteliği farklı olduğu için hakemlik konusunda Real Madrid ile Barcelona'nın yaptıklarını karşılaştırmanın adil olmadığını düşünüyor.

Yetkili ayrıca La Liga Başkanı'nın, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in kulübün son toplantısında “çok ileri gittiğini” düşündüğünü ve onun istifa talebini “talepler listesindeki sadece bir talep daha” olarak görerek reddettiğini ekledi. Bu durum, La Liga ile Real Madrid yönetimi arasındaki gerginliğin sürdüğünü gösteriyor.

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Tebas, Katalan kulübünün La Liga'dan küme düşmesinin hemen ardından Real Madrid'in ve televizyon kanalının Barcelona'ya yönelik tutumunda yaşanan değişimi “eşi görülmemiş” olarak nitelendirdi ve bu değişimin son dönemde hakemler üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

Mourinho'nun açıklamalarında gündeme getirdiği Negreira davası sorulduğunda ise Tebas, La Liga'nın mahkemedeki tutumunu savundu ve bu tutumun Barcelona ile ilişkilerin sürdürülmesiyle bağdaştığını vurguladı.

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Tebas sözlerini şöyle tamamladı: “Hukuki olarak tutumumuzun arkasındayız. Barcelona kulübünün davranışına gelince, onu desteklemeye devam ediyoruz. Yapmayacağımız şey ilişkileri kesmek. Mahkemelerin ne karar vereceğini göreceğiz.” Bu sözler, Tebas'ın tutumundan geri adım atmayacağına dair açık bir mesaj olarak yorumlandı.

Bu açıklamaların, özellikle kritik maçlar yaklaşırken Real Madrid ve Mourinho cephesinden yeni tepkilere yol açması bekleniyor. Hakemlik ve medya baskısı meselesi, İspanyol futbolunda en çok tartışma yaratan ve ligin her haftası öncesinde atmosferi etkileyen konular arasında yer almaya devam ediyor.