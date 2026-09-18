La Liga Başkanı Javier Tebas, Eibar kulübünün Areitio'daki yeni spor tesisinin resmi açılış törenine katıldı. Her zamanki gibi, İspanyol futbolundaki güncel meselelere ilişkin görüşlerini paylaşmaktan çekinmedi.

AS gazetesi, Tebas'ın açıklamalarını yayımladı. Tebas ilk olarak, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin Ceuta'ya destek formaları krizindeki tutumu hakkında yaptığı açıklamalara değindi.

Tebas şöyle konuştu: "Amaç bir hatayı düzeltmekti. Kimse Mbappe'nin söylediklerini sorgulamıyor, ancak sorun onun söyledikleri değil, konuşulan her şeyde."

Sözlerine şöyle devam etti: "Birçok İspanyol için sorun, bir istila olması ve her gün birinin bu sayı karşısında şaşırmasıdır; 8 bin mi, 10 bin mi, 15 bin mi, 20 bin mi... Bilmiyorum."

Fas Federasyonu ile bir anlaşmazlık çıkması ihtimaline dair Tebas, derinlemesine bir soruşturma yapılması gerektiğinin altını çizerek şöyle dedi: "Dünya Kupası'nın düzenlenmesine devam edilip edilmeyeceğine karar vermek bana düşen bir şey değil, ancak Fas hükümetinin Ceuta'da yaşanan istilaya müdahil olduğu kanıtlanırsa, kesinlikle her şeyi yeniden gözden geçirmemiz gerekir, öyle değil mi?"

Farklı bir konuya değinen Tebas, Lionel Messi'nin Eldense kulübünün ortaklığına girmesine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Messi gibi bir oyuncunun yatırımlarının bir kısmını İspanya'daki bir futbol kulübüne yönlendirmeye karar vermesi bir onurdur. Bu, onun bu lige güvendiği ve La Liga'ya güvendiği anlamına gelir."

Sözlerine şöyle ekledi: "Ayrıca hatırladığım kadarıyla Cristiano Ronaldo, Almeria kulübünün yüzde 25'ine sahip. Bizim için bu bir gurur kaynağı. Ve bunu yapmak için burasının iyi bir yer olduğunu görmesi, futboldaki ticari geleceğini burada düşünmesi de öyle."

Şiddetli fırtına nedeniyle Levante ile Athletic Bilbao maçının ertelenmesi konusunda, hızlı karar alma yeteneğinin zayıflığına dair sorular gündeme geldi. Ancak Tebas yanıtında net konuştu: "Turuncu uyarı öğleden sonra saat ikide verilmişti. O saatte turuncu uyarı durumunun bulunduğu birçok futbol maçımız oluyor, buna rağmen maçlar oynanıyor."

Şunları ekledi: "Turuncu uyarı olduğunda ne olur? Bir çalışma ekibi oluşturulur ve bu ekip iki kulüple sürekli iletişim halindeydi. Ne iki kulüpten biri, ne de yetkili kurumlardan herhangi biri maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Aslında akşam saat yedide güneş açıktı ve oyuncular ısınma çalışmalarına başladığında bile hiç şiddetli yağmur yoktu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bence burada temkinli davrandık ve maçı izlemek için yolculuk yapan taraftarlar için üzülmemiz doğru, ancak protokol ve kurallara uyuldu; bunlar da normalde uyulan kurallar."

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