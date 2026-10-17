İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid televizyon kanalını Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı yöntemlere benzetmesini savunmak için yeniden sahneye çıktı.

Bu açıklama, Real Madrid'i Tebas'ın istifasını talep etmeye yönlendirmiş, bazı raporlar ise İspanya Yüksek Spor Konseyi'nin kendisine karşı işlem başlatabileceğini öne sürmüştü.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, cuma günü X platformunda paylaştığı iki mesajla tutumunu savunan Tebas, cumartesi günü yeni bir mesajla görüşünü şöyle açıkladı: "Yaşanan tartışma vesilesiyle belirtmek isterim ki Goebbels'in kullandığı propaganda yöntemleri gazetecilik ve iletişim fakültelerinde öğretiliyor; bu mekanizmaların günümüzde nasıl teşhis edileceği de aynı şekilde ders olarak veriliyor."

Şöyle devam etti: "Bunun somut örneklerinden biri La Laguna Üniversitesi. Üniversitenin gazetecilik lisans programında, birinci sınıf öğrencileri için zorunlu olan Genel Haber Mesajları Teorisi dersinin 2025-2026 eğitim yılı ders kılavuzunda şu alıştırma yer alıyor: (Goebbels'in on bir propaganda ilkesinin çağdaş gerçekliğe yansıtılması üzerine alıştırma)."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, doğru okudunuz: çağdaş gerçekliğe. Bu mekanizmalar, propagandanın nasıl işlediğini ve kamuoyu üzerindeki etkisini anlamak için analiz ediliyor. İletişim yöntemleri arasında bir karşılaştırma yapmak, bu yöntemleri kullanan kişilerin ideolojisini benzer mekanizmalara başvuranlara otomatik olarak atfetmek anlamına gelmez."

Ve ekledi: "Tam olarak bu nedenle açık ve net bir biçimde şunu yazdım: (Karşılaştırma, belirli bir ideolojiyle değil, söz konusu propaganda yöntemleriyle ilgilidir ve kesinlikle Real Madrid taraftarlarıyla ilgili değildir.)

Bu açıklama ilk paylaşımda yer alıyordu; tartışma çıktıktan sonra eklemedim."

Şöyle konuştu: "Benim karşılaştırmam belirli yöntemlerle ilgili: sistematik tekrar, olayların taraflı biçimde seçilmesi ve bir düşman üretilmesi. Bunlar, çağdaş gerçeklikteki varlıkları analiz edilirken dahi gazetecilik ve iletişim fakültelerinde öğretilen mekanizmalardır. Real Madrid televizyon kanalının medya içeriğinde ve propaganda platformları olarak tanımladığım yapılarda örnekler göstererek eleştirdiğim mekanizmalar da bunlardır."

Devamında şunları söyledi: "Benimle aynı görüşte olmayanlar bu örnekleri tartışabilir, ancak öfke onları çürütmez. Yalnızca haksızlığa uğrama duygusunu besleyen görüntüler mi seçiliyor? Şüpheler, kesin gerçekler gibi sunulacak kadar tekrar mı ediliyor? Bir taraf sürekli düşman olarak mı resmediliyor? Ortaya atılan anlatıyla çelişen bilgiler siliniyor mu?"

Ve ekledi: "Maç tarihleriyle ilgili olarak, neden yaptıkları tarih değişikliği taleplerinin sayısını ve bu taleplerden kaçının kabul edildiğini saymıyorlar? Çünkü bu kayıt da gerçekliğin bir parçası; zulme uğrama anlatısıyla örtüşmese bile."

Şu sözlerle noktayı koydu: "Ortaya attığım tartışma budur; yöntemler, mesajlar ve belirli olgularla ilgilidir. Öfke koca bir bildiriyi doldurabilir, ama cevaplar hâlâ ortada yok. İstifamı talep etmek de bunlara cevap vermiyor."



