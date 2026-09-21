24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment
Çeviri:

Tebas: Real Madrid hakemlere acımasızca baskı yapıyor, derbiyi bu kararlar yüzünden kaybetmediler

Real Madrid
Atletico Madrid
La Liga
İspanya

Real Madrid'in yenilgisinin ardından tartışmalar sürüyor

İspanya Ligi (La Liga) Başkanı Javier Tebas, Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan derbinin ardından yaşanan hakem tartışmasına dahil oldu ve maçın bitiminin ardından beyaz takımın ve teknik direktör Jose Mourinho'nun şikayetleri hakkındaki görüşünü paylaştı.

Tebas, itirazları anladığını belirtirken bunların sunuluş biçimini reddettiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Şikayetleri anlıyorum, ancak üslubu kesinlikle kabul etmiyorum."

İspanyol "As" gazetesine göre, Tebas hakem Ortiz Arias'ın kararlarının derbi maçının sonucuna ne ölçüde etki ettiğine dair değerlendirmesinde kararlıydı.

Maçtaki en tartışmalı bazı pozisyonları gözden geçirdikten sonra net bir açıklama yaparak şöyle dedi: "Real Madrid o pozisyonlar yüzünden kaybetmedi."

Tebas, itirazların merkezinde yer alan birçok hakem pozisyonunu tek tek analiz etti.

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL

Dean Huijsen'in kırmızı kartı konusunda Tebas'ın hiçbir şüphesi yoktu ve şöyle konuştu: "Huijsen'in o pozisyonu kesinlikle kırmızı karttır."

İspanya Ligi Başkanı, maç sırasında itirazlara neden olan müdahalelerden biri olan Cristian Romero'nun Bellingham'a yaptığı müdahaleye de değindi. Lig başkanı, bunun kırmızı kartı hak etmediğini değerlendirerek şöyle dedi: "Diğer pozisyon ise hayır, kırmızı kart değildi. Topa önce dokunduğu açıktı."

Analiz edilen üçüncü pozisyon ise Kang In Lee'nin Valverde'ye yaptığı sert müdahaleyi kapsıyordu. Güney Koreli oyuncu, ayakkabısının altıyla Real Madrid oyuncusunun ayak bileğine vurmuştu ve hakem Ortiz Arias bu pozisyonda faul verdi ancak herhangi bir kart göstermedi, video teknolojisi de müdahale etmedi.

Tebas, bu pozisyonun farklı yorumlara açık olduğunu kabul ederek şöyle konuştu: "Kırmızı kart olarak değerlendirilebilir, kırmızı kart gibi görünebilir ve öyle verilseydi de bir şey olmazdı. Verilmediyse de pozisyon o kadar hızlı gelişti ki olanı anlıyorum ve konu kapandı."

Atletico Madrid kulübünün sosyal medya üzerinden "Hakemlere yönelik yıldırma politikasına şimdi son verin" başlığıyla yaptığı paylaşım da ilgi odağı oldu. Tebas, tweeti henüz görmediğini kabul etti ancak fırsattan yararlanarak ligin Real Madrid kanalına yönelik tutumunu hatırlatarak şöyle dedi: "Tweeti görmedim. Biz bir süre önce Real Madrid kanalının davranışını bildirmiştik ve dün olanların ardından etik değerlere bağlı kalmaya devam edilmeli. Bu, hakem üzerinde baskı kurmak için adil olmayan ve acımasız bir yöntem."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin