İspanya Ligi (La Liga) Başkanı Javier Tebas, Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan derbinin ardından yaşanan hakem tartışmasına dahil oldu ve maçın bitiminin ardından beyaz takımın ve teknik direktör Jose Mourinho'nun şikayetleri hakkındaki görüşünü paylaştı.

Tebas, itirazları anladığını belirtirken bunların sunuluş biçimini reddettiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Şikayetleri anlıyorum, ancak üslubu kesinlikle kabul etmiyorum."

İspanyol "As" gazetesine göre, Tebas hakem Ortiz Arias'ın kararlarının derbi maçının sonucuna ne ölçüde etki ettiğine dair değerlendirmesinde kararlıydı.

Maçtaki en tartışmalı bazı pozisyonları gözden geçirdikten sonra net bir açıklama yaparak şöyle dedi: "Real Madrid o pozisyonlar yüzünden kaybetmedi."

Tebas, itirazların merkezinde yer alan birçok hakem pozisyonunu tek tek analiz etti.

Dean Huijsen'in kırmızı kartı konusunda Tebas'ın hiçbir şüphesi yoktu ve şöyle konuştu: "Huijsen'in o pozisyonu kesinlikle kırmızı karttır."

İspanya Ligi Başkanı, maç sırasında itirazlara neden olan müdahalelerden biri olan Cristian Romero'nun Bellingham'a yaptığı müdahaleye de değindi. Lig başkanı, bunun kırmızı kartı hak etmediğini değerlendirerek şöyle dedi: "Diğer pozisyon ise hayır, kırmızı kart değildi. Topa önce dokunduğu açıktı."

Analiz edilen üçüncü pozisyon ise Kang In Lee'nin Valverde'ye yaptığı sert müdahaleyi kapsıyordu. Güney Koreli oyuncu, ayakkabısının altıyla Real Madrid oyuncusunun ayak bileğine vurmuştu ve hakem Ortiz Arias bu pozisyonda faul verdi ancak herhangi bir kart göstermedi, video teknolojisi de müdahale etmedi.

Tebas, bu pozisyonun farklı yorumlara açık olduğunu kabul ederek şöyle konuştu: "Kırmızı kart olarak değerlendirilebilir, kırmızı kart gibi görünebilir ve öyle verilseydi de bir şey olmazdı. Verilmediyse de pozisyon o kadar hızlı gelişti ki olanı anlıyorum ve konu kapandı."

Atletico Madrid kulübünün sosyal medya üzerinden "Hakemlere yönelik yıldırma politikasına şimdi son verin" başlığıyla yaptığı paylaşım da ilgi odağı oldu. Tebas, tweeti henüz görmediğini kabul etti ancak fırsattan yararlanarak ligin Real Madrid kanalına yönelik tutumunu hatırlatarak şöyle dedi: "Tweeti görmedim. Biz bir süre önce Real Madrid kanalının davranışını bildirmiştik ve dün olanların ardından etik değerlere bağlı kalmaya devam edilmeli. Bu, hakem üzerinde baskı kurmak için adil olmayan ve acımasız bir yöntem."



Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz