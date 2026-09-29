İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas, Manchester City kulübünün tarihi mali ihlaller davasında suçlu bulunmasının ardından Avrupa futboluna büyük bir bomba patlatarak, kulübe uygulanabilecek en ağır cezaların verilmesini talep etti; yaşananların tüm futbol için bir dönüm noktası olması gerektiğini vurguladı.

Tebas, bugün Salı günü Londra'nın ev sahipliği yaptığı ve Dünya Futbolcular Sendikası FIFPRO ile Cleveland Kliniği tarafından düzenlenen Performans ve Sağlık Zirvesi'nin kulisinde yaptığı ateşli açıklamalarda şunları söyledi: "Manchester City hakkındaki endişelerimi uzun yıllardır dile getiriyorum, bunu 2017'de Soccerex Konferansı'nda da yaptım, o dönemde bu ne Manchester City'nin ne de Premier Lig'in hoşuna gitti."

"Reuters" ajansı, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi Premier Lig'in mali fair play kurallarına ilişkin 115 ihlalden 114'ünde suçlu bulduğunu doğrulayan raporların doğruluğunu ortaya koydu; bunlar mavili kulübün her zaman reddettiği suçlamalar.

2009'dan bu yana ihlaller

Tebas, ihlallerin süresinin ciddiyetine dikkat çekerek şunları söyledi: "Artık 2009'a kadar uzanan sürekli ihlallerin varlığı ortaya çıktı, kuralların on yıldan fazla süre boyunca ihlal edilmesi son derece ciddi bir durum. Ceza ağır olmalı, sadece ibret olsun diye değil, çünkü kurallar gerçekten ihlal edildi."

Şunları ekledi: "Tüm müsabakalarda futbolu sürdürülebilir ve dürüst kılmaya çalışıyoruz, birçok kulübün de dediği gibi, başka kulüplerin kazanması gereken şampiyonluklar kaybedildi; yaşananlar son derece önemli ve bunun sadece Premier Lig için değil, bir dönüm noktası olmasını umuyoruz."

La Liga Başkanı, davanın yansımalarının İngiltere'nin ötesine geçtiğini vurgulayarak şöyle açıkladı: "Manchester City davasının, özellikle mali manipülasyonla ilgili olarak, Avrupa'nın her yerinde yansımaları var. Ceza caydırıcı olmalı."

Manchester City, mevzuata göre, devasa para cezalarından puan silinmesine ve küme düşme cezasına kadar uzanan yaptırımlarla karşı karşıya; İngiliz raporları ise Premier Lig kulüplerinin tazminat talep etmek için şimdiden hukuki danışmanlık almaya başladığını belirtiyor.

"CAS"a saldırı

Tebas, 2020'de UEFA'nın City'yi, 2012 ile 2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerini şişirmek suçlamasıyla iki yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men etme kararını iptal eden Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) saldırma fırsatını da kaçırmadı.

Tebas şöyle konuştu: "Bana göre Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararları gözden geçirilmeli, çünkü UEFA'nın verdiği cezayı iptal etti ve o karar büyük bir şüphe konusuydu, şimdi ise UEFA'nın haklı olduğu kanıtlandı."

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği İcra Direktörü Maheta Molango ise davanın uzamasından duyduğu endişeyi dile getirerek şunları söyledi: "Bizi endişelendiren, bunun daha geniş ekosistem üzerindeki etkisi ve kurallara ve kurumlara duyulan güven üzerindeki etkisi. Çıkarılması gereken tek bir ders varsa, o da kurallara ihtiyacımız olduğu, bunlara uyulması gerektiği ve anında sonuçların olması gerektiğidir."

Şunları ekledi: "Tüm bu hikayelerin arkasında insanlar var, kariyerlerinde belirli hedeflere ulaşmaya çalışan insanlar. Bu sektördeki herkese borçlu olduğumuz şey kesinliktir."







