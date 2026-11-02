Tebas: Negreira davası mı? Real Madrid'in tutumu kabul edilemez

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Negreira davasına ilişkin tutumu nedeniyle Real Madrid'e yönelik yeni bir saldırı başlattı ve son dönemde iki taraf arasında artan gerginlik gölgesinde, başkentli kulübün davayı uzattığını ve Barcelona'ya yönelik saldırısını tırmandırmak için kullandığını savundu.

Tebas, Barcelona şehrinde düzenlenen "İlerleyen Bir Dünya" forumuna katılımı sırasında Katalan Sport gazetesi tarafından aktarılan açıklamalarında, Real Madrid'in davaya yönelik tutumunun kabul edilemez olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Beni endişelendiren şey, Barcelona ile Real Madrid arasındaki ilişkinin özü. Bugün yaşanan şey, Negreira davasını sakız gibi uzatmak ve bitene kadar germeye devam etmek. Bunun kabul edilemez bir durum olduğunu düşünüyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Negreira davasında biz bir tarafız ve savcılığa Real Madrid'den önce başvurduk. Başkentli kulübün başkanı, dava ortaya çıktıktan sonra 6 ay boyunca yönetim kurulu üyesi olarak kaldı; ayrıca genel kurullardan birinde Barcelona ile Real Madrid arasındaki dostluktan bahsetti, o dönemde iki kulüp Avrupa Süper Ligi projesi içinde yer alıyordu. Ancak Barcelona'nın projeden çekilmesinin ardından her şey değişmiş gibi görünüyor."

La Liga Başkanı, eleştirisini Real Madrid'in tutumuyla sınırlı tutmadı; başkentli kulübün tutumundaki değişimin zamanlamasının incelenmeye değer olduğunu savundu ve Madrid'in, Avrupa Süper Ligi projesi çerçevesinde Barcelona ile ilişkisi iyiyken davaya aynı şekilde yaklaşmadığını açıkladı.

Tebas şöyle dedi: "O zamana kadar istenen şey, adli süreçlerin kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek gibi görünüyordu, ancak Barcelona'nın Süper Lig'den çekilmesinden bu yana sanki Negreira, Real Madrid'in maçlarını yöneten tüm hakemlerin soyunma odalarında varmış gibi bir hale geldi."

Şöyle devam etti: "Barcelona'nın maruz kaldığı sürekli saldırı kabul edilemez. Kulübün sorumluluklarını üstleneceği bir zaman gelecek, ancak şu anda davanın aynı şekilde sürdüğünü iddia etmek mümkün değil."

Tebas neden La Liga'nın davadaki önceliğinden bahsediyor?

Dava, Barcelona'nın, hakem teknik komitesinin eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira ile bağlantılı şirketlere 2001 ile 2018 arasında yaptığı ve yayımlanan soruşturmalara göre yaklaşık 7,5 milyon euroya ulaşan ödemelere dayanıyor.

Mart 2023'te İspanya La Liga, davaya suçlayan taraf olarak başvurduğunu açıkladı; ardından Real Madrid aynı yılın 12 Mart'ında zarar gören taraf sıfatıyla adli sürece katılmaya karar verdi, mahkeme ise mayıs ayında kulübün katılımını kabul etti.

Temel anlaşmazlık noktası, Tebas'ın Real Madrid'in dosyayı harekete geçirmede inisiyatifi alan taraf olmadığını, aksine La Liga'nın ve adli makamların bu konuda ondan önce davrandığını düşünmesinde yatıyor; ayrıca davanın mevcut hakemlik düzenine yönelik sürekli bir suçlamaya dönüştürülmesine de karşı çıkıyor.

Bununla birlikte, Tebas'ın tutumu Barcelona'nın aklanması anlamına gelmiyor; nitekim önceki açıklamalarında ödemelerin ciddi olduğunu ve sonuna kadar soruşturulması gerektiğini vurgulamıştı, ancak Negreira'nın halen hakemlerin kararlarını etkilediğini kesin olarak öne sürmeye karşı çıkıyor.

Mahkemelerin henüz karara bağlamadığı bir dava

Dava, ödemelerin niteliğini ve amacını belirlemek için adli seyrinde devam ediyor; Barcelona ise bunların hakemlik ve sportif gözlemle ilgili teknik raporlar ve danışmanlık karşılığında yapıldığında ısrar ediyor ve amacının hakemlerin kararlarını etkilemek ya da sportif bir avantaj elde etmek olduğunu reddediyor.

Tebas, geçen ekim ayında yaşananların tam bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini vurgulamıştı, ancak geçmiş olayların soruşturulması ile Negreira'nın nüfuzunun halen İspanyol hakemliğinde mevcut olduğu iddiasını birbirinden ayırmıştı; bu da davaya ilişkin Real Madrid'in söylemine yönelik tekrarlanan saldırısının bir yönünü açıklıyor.