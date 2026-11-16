Tebas, La Liga takımlarına bilerek mi savaş açıyor? Real Madrid de listede, bedeli Betis ödüyor

İspanyol kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilmek için her türlü desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde, La Liga Başkanı Javier Tebas, birçok kesimin felaket olarak nitelendirdiği organizasyon kararlarıyla turnuvada mücadele eden İspanyol takımlarını cezalandırmayı sürdürüyor.

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Bu takımların başında, kendilerine asgari düzeyde bile dinlenme fırsatı tanımayan imkânsız bir fikstürle karşı karşıya kalan Real Madrid, Real Betis ve Atletico Madrid geliyor.

İspanyol radyosu "okdiario"ya göre Tebas, Real Betis'in Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunu baltalıyor: Maçlar arasında 72 saatten az dinlenme süresi varken rakibi 30 saat daha fazla dinlenecek!

Tebas, Betis'in yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atletico Madrid ile oynayacağı lig maçını 6 Aralık Pazar günü saat 21.00'e koydu. Betis, ardından gelen çarşamba günü saat 18.45'te, bir önceki cumartesi saat 15.00'te sahaya çıkacak olan Como ile karşılaşacak.

Real Madrid'in Bilbao deplasmanını, Şampiyonlar Ligi maçını ertesi çarşamba Londra'da oynayacak olmasına rağmen pazar gününe koymasının yanı sıra, Tebas'ın o gün Real Betis'e yaptığı adeta bir boykot niteliği taşıyor.

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Yeşil-beyazlı ekip 9 Aralık Çarşamba günü saat 18.45'te Como ile oynayacak. La Liga ise takımın bir önceki maçını pazar günü saat 21.00'e yerleştirdi!

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6 Aralık Pazar günkü lig maçının bitişi ile La Cartuja Stadı'nda Como'ya karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının başlangıcı arasında yalnızca 67 saat 45 dakika kalacak. Bu süre, Profesyonel Futbolcular Birliği'nin talep ettiği ve FIFA'nın da desteklediği 72 saatin altında. Tebas ise bu talebi hiçe sayıyor.

Atletico Madrid ile Real Betis arasındaki maçın 6 Aralık Pazar günü saat 21.00'e konulması, her iki takım için de bir hakaret ve La Liga açısından bir organizasyon felaketi. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak ve biri saat tam 18.45'te oynayacak olan iki takım, Tebas'ın kararı yüzünden gerekli dinlenme ve hazırlık süresinden mahrum kalıyor. Oysa maç daha erken bir saatte oynanabilirdi.

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La Liga maçından önce İspanya Kral Kupası'nın ikinci turu oynanacak. İspanya Süper Kupası'nda mücadele edeceği için bu turda yer almayan Atletico Madrid, cumartesi hatta cuma günü sahaya çıkabilir. Betis kupada bu turda oynuyor, ancak bir önceki La Liga maçını cumartesi saat 14.00'te Rayo Vallecano'ya karşı oynayacağından kupa maçını rahatlıkla salı günü oynayabilir.

Dolayısıyla Atletico Madrid ile Real Betis maçının cumartesi, hatta cuma günü oynanması tamamen mümkündü. Tebas maçı inatla pazar gününe koymakta ısrar edecekse bile, özellikle Betis'in Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde dinlenmek ve hazırlanmak için daha fazla zamanı olması adına saat 14.00 ya da 16.15 gibi daha erken bir saat belirleyebilirdi. Bunun yerine La Liga, maçı mümkün olan en geç saate yerleştirdi.

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Betis, Avrupa'da İspanya için kilit bir aktör. Bu durumda zarar İspanyol futbolu açısından daha da büyük, çünkü Betis, La Liga'nın Avrupa'daki performansının sorunsuz ilerlemesi ve Betis'in bu yıl zaten kazandığı Şampiyonlar Ligi ek kontenjanının güvence altına alınması için büyük önem taşıyor.

Tebas, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer almayan ve turnuvaya yalnızca ikinci kez katılan bir takımı desteklemek yerine, onun yolunu elinden geldiğince tıkıyor. Sanki kötü sonuçlar almalarını ve böylece elenmelerini istiyor gibi. Como maçı ise belirleyici nitelikte, zira aynı hedeflere sahip doğrudan bir rakip olabilir.

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La Liga ile Serie A arasındaki fark ise son derece açık. İtalya'da lig, Como'ya özel bir ilgi gösteriyor ve takımın o haftaki Monza maçı cumartesi saat 15.00'e konuldu. Bu da Como'nun Sevilla'daki Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanmak için Real Betis'e kıyasla 30 saat daha fazla dinlenme süresine sahip olacağı anlamına geliyor!