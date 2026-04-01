Tebas, "İslam'a hakaret içeren" tezahüratları kınadı ve Yamal ile dayanışma gösterdi

İspanya Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, Salı akşamı 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan İspanya-Mısır dostluk maçında yaşanan ırkçı davranışlar hakkında görüşlerini açıkladı.

Maç golsüz berabere sona erdi, ancak stadyumdaki taraftarlar Mısır milli takımının milli marşı çalarken yuhaladı ve ardından İslam'a hakaret içeren sloganlar attı.

İspanyol hükümeti, İspanya Futbol Federasyonu ve aralarında La Roja'nın teknik direktörü Luis de La Fuente ile takımın yıldızı Lamine Yamal'ın da bulunduğu birçok İspanyol isim, stadyumda yaşananları kınadı.

Katalonya polisi, Mısır, İspanya ve diğer ülkelerde öfkeli tepkilere yol açan bu olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Tebas, Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesine verdiği özel demeçte, "Mısır karşısında bazı İspanyol taraftarların yaptığı şey çok kötü ve hiçbir şekilde mazur görülemez" dedi.

"Irkçı tezahüratlar taraftarların azınlığını temsil ediyor, İspanyol futbol taraftarlarının büyük çoğunluğunu değil" diye ekledi.

Tebas, İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'ın mesajını destekleyerek, "Yamal'ın mesajı son derece doğruydu" dedi.

Yamal, sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayarak bu tezahüratları yapanlara öfkesini dile getirdi ve onları "cahil" ve "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Yamal, "Ben Müslümanım, şükürler olsun. Dün stadyumda 'Zıplamayan Müslüman' sloganları duydum. Bu sloganların rakip takıma yönelik olduğunu ve şahsıma yönelik olmadığını biliyorum, ancak bir Müslüman olarak bunu saygısız ve kabul edilemez bir davranış olarak görüyorum" dedi.

(Ayrıca okuyun)... "Kimseyi görmüyorum"... Ahmed Fattouh, Yamal ile alay ediyor