İspanya Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, La Liga maçlarının bir kısmının Fas'ta oynanma olasılığı konusunda büyük bir sürpriz yaptı.

Tebas, Maghreb Arab Press ajansına verdiği özel röportajda, "La Liga maçlarının bir kısmının Fas'ta, özellikle de Kazablanka'da oynanması söz konusu olabilir" dedi.

"Fas'ta La Liga'yı takip eden çok sayıda taraftar var ve ulaşımla ilgili lojistik engeller de az" diye ekledi.

"Irak'tan Fas'a kadar tüm bölgede İspanya Ligi'ne büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz" diye devam etti.

Tebas, "Özellikle Fas'a gelince, futbolda da kendini gösteren özel bir tarihi ilişki var. İspanya ile Fas arasında genel olarak spor alanında, özellikle de futbolda her zaman güçlü bağlar ve büyük bir yakınlık olmuştur" dedi.

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı: Fas'ın davranışı "tehlikeli ve acı verici bir emsal"