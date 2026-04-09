Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-RACISM-VINICIUSAFP

Çeviri:

Tebas: Fas, La Liga maçlarından bazılarına ev sahipliği yapma adayı

La Liga
1.Lig
Real Madrid
Barcelona
İspanya
Fas

İspanya ile Fas arasında güçlü bağlar ve büyük bir yakınlık vardır

İspanya Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, La Liga maçlarının bir kısmının Fas'ta oynanma olasılığı konusunda büyük bir sürpriz yaptı.

Tebas, Maghreb Arab Press ajansına verdiği özel röportajda, "La Liga maçlarının bir kısmının Fas'ta, özellikle de Kazablanka'da oynanması söz konusu olabilir" dedi.

"Fas'ta La Liga'yı takip eden çok sayıda taraftar var ve ulaşımla ilgili lojistik engeller de az" diye ekledi.

"Irak'tan Fas'a kadar tüm bölgede İspanya Ligi'ne büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz" diye devam etti.

Tebas, "Özellikle Fas'a gelince, futbolda da kendini gösteren özel bir tarihi ilişki var. İspanya ile Fas arasında genel olarak spor alanında, özellikle de futbolda her zaman güçlü bağlar ve büyük bir yakınlık olmuştur" dedi. 

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP

