İspanya La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, Yüksek Spor Konseyi Başkanı Jose Manuel Rodriguez Uribes'e yeniden yanıt verdi. Tebas, Uribes ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı propaganda yöntemlerine ilişkin açıklamalarını bir araya getiren bir video paylaşmıştı.

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Bu gelişme, Real Madrid'in bazı yöntemleri ile Nazi propaganda kanalları arasında yaptığı kıyaslama etrafında kopan tartışmalar üzerine yaşandı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Tebas, bugün cumartesi günü "X" platformundaki hesabı üzerinden iki konuşmayı içeren bir video yayınladı; ilki, Tebas'ın Real Madrid kanalı hakkında konuşurken yaptığı kıyaslamayı "kabul edilemez" olarak niteleyen Yüksek Spor Konseyi başkanına ait, ikincisi ise içerik üreticisi Jordi Wild ile yaptığı bir söyleşi sırasında Pedro Sánchez'e ait; burada Sánchez, doğru olgulardan yola çıkarak büyük bir yalanın nasıl üretileceğinden söz etti ve bunu Joseph Goebbels'e atfettiği tekniklerden biri olarak tanımladı.

Tebas, iki kişinin de aynı propaganda yöntemlerinden söz ettiğini düşünüyor, ancak Yüksek Spor Konseyi'nin kendi açıklamalarına karşı gösterdiği tepkinin farklı olmasını yadırgadığını belirtti.

Uribes, ilk kesitte şunları söyledi: "Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyorum; Nazizm ya da Goebbels bir futbol kulübüyle kıyaslama unsuru olarak asla kullanılamaz, hele ki bu, müsabakaya ait bir kulüpten söz ederken İspanya Ligi Birliği başkanı tarafından yapılıyorsa. Bunun ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını görüyorum."

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İkinci kesitte Sánchez, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanına atfettiği yöntemlerden birine değinerek şöyle dedi: "Üçüncü yöntem ise görünürdeki inandırıcılıktır; yani doğru olan bazı unsurları seçip, ardından onlardan yola çıkarak büyük bir yalan inşa etmektir. Siyasi tartışmada bunun pek çok örneği vardır."

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Kriz, 16 Ekim'de Tebas'ın Real Madrid kanalının izlediği bazı yöntemleri Goebbels'in kullandığı yöntemlerle ilişkilendirmesiyle başladı.

İspanya Ligi Birliği başkanı, sözlerini mesajların tekrarlanması, bilgilerin kasıtlı olarak seçilmesi ve bir düşman yaratılmasıyla sınırlı tuttu ve yaptığı kıyaslamanın Nazi ideolojisini ya da Real Madrid taraftarlarını kapsamadığını açıkladı.

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Buna karşılık Real Madrid, Tebas'ın açıklamalarını kabul edilemez ve olağanüstü tehlikeli nitelikte olarak tanımlayarak derhal istifa etmesini talep etti.

Uribes, İspanya Ligi Birliği başkanından açıklamalarını geri çekmesini ve kraliyet kulübüne özür sunmasını istedi.

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22 Ekim'de Yüksek Spor Konseyi, Tebas'ın açıklamalarının spor mevzuatına aykırılık oluşturup oluşturmadığını incelemek üzere gerekçeli bir talebi Spor İdari Mahkemesi'ne iletti.

Javier Tebas bugün cumartesi günü iki konuşmayı tek bir videoda yayınladı ve şu sözlerle yorumladı: "Pedro Sánchez, Jordi Wild ile yaptığı bir söyleşide, muhalefetten söz ettiği bağlamda Goebbels'in kullandığı propaganda tekniklerini açıklıyor. Ben de Real Madrid kanalı ve ona bağlı medya borazanlarıyla ilgili olarak aynı propaganda tekniklerine işaret ediyorum, Rodríguez Uribes ise bunu kabul edilemez bir kıyaslama olarak nitelendiriyor."

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İspanya Ligi Birliği başkanı paylaşımını, takipçilerini iki kesiti karşılaştırmaya davet ederek şöyle tamamladı: "Propaganda tekniklerine aynı işaret, ancak tepkiler tamamen farklı. İki kesiti izleyin ve kendiniz karar verin."