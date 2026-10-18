Tebas, Bernabeu'daki pankartın ardından Madrid'e karşı savaşı tırmandırdı: "Real yönetimi yalan söylemeye alıştı"

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, bugün oynanan Sevilla maçı sırasında Santiago Bernabeu'da yaşanan protestoların ardından Real Madrid'e yönelik eleştirilerini yeniledi. Tebas, kulüp taraftarlarının açtığı pankartın kendi bakış açısına göre, Madrid yönetiminin izlediği iletişim tarzına dair suçlamalarını güçlendirdiğini savundu.

Tebas, iki taraf arasındaki karşılıklı açıklamalar ve taraftar protestoları zemininde açık çatışmanın genişlediği bir dönemde, Real Madrid yönetiminden bir dizi tartışmalı dosya hakkında açıklama yapmasını istedi.

Önceki açıklamalar yeni bir çatışmayı tetikledi

Tebas, sosyal medya hesaplarından şöyle yazdı: "Söylediklerimin doğruluğunun gerçeklerle kanıtlanması iki gün aldı." Bu sözler, gazeteci Tomas Gonzalez Martin'i kulüp yönetiminin "COZ'un resmi sözcüsü" olarak nitelendirmesinin ardından Real Madrid yönetimiyle yeni bir çatışmayı alevlendiren önceki açıklamalarına atıfta bulunuyordu.

Tebas ayrıca Real Madrid kanalı üzerinden yürütülen iletişim yöntemlerini, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarına benzetmiş, ardından sözlerinin iletişim tekniklerine yönelik olduğunu, ideolojiye ya da kulüp taraftarlarına yönelik olmadığını açıklamıştı.

Real Madrid ise bir bildiriyle yanıt vererek Tebas'ın La Liga başkanlığından derhal istifa etmesini istedi; açıklamalarının "tahammül edilemez" olduğunu ve kurumsal sorumluluklarının gerektirdiği tarafsızlıktan yoksunluğu yansıttığını belirtti.

Bernabeu'daki pankart çatışmanın kapsamını genişletti

Çatışma, Sevilla maçı sırasında Santiago Bernabeu tribünlerine de taştı. Real Madrid taraftarları, "Bu futbol değil, bu Tebas ve Negreira" ibaresini taşıyan bir pankart açtı; iki isim Barcelona renkleriyle ayırt edildi.

Bu, La Liga başkanına yönelik öfkeli tezahüratlarla aynı zamana denk geldi; ayrıca İspanya Futbol Federasyonu ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'yı konu alan tezahüratlar da yapıldı.

Tebas, Real Madrid yönetiminin bu protestoları da kulübü resmi olarak temsil etmeyen taraftarların görüşlerinin bir ifadesi olarak değerlendirip değerlendirmeyeceğini sordu; bu, yönetimin kendisi için çalışmayan gazetecilerin görüşlerinden kendisini uzaklaştırdığı önceki bir bildirisine atıftı.

Tebas, yaşananların kendi anlatımına göre, kulübün taraftarlarının öfkesini belirli kişilere yöneltme kapasitesini yansıttığını savundu. Ayrıca daha önce aldığını söylediği bir tehdidi hatırlatarak karşı tarafa şu sözleri atfetti: "Tüm Real Madrid taraftarlarını size karşı kışkırtacağım ve sokağa çıkamayacaksınız."

Tebas, bu olayların kişisel suçlamalar ve yıldırma kampanyasının bir parçası olduğunu değerlendirdi.

Maç tarihi değişikliği taleplerinin açıklanması isteği

Tırmandırma bağlamında Tebas, Real Madrid yönetiminden sunduğu tüm maç tarihi değişikliği taleplerini açıklamasını, kaç talebin onaylandığını ve bunların Santiago Bernabeu'da düzenlenen başka etkinliklerle bağlantılı olup olmadığını izah etmesini istedi.

Tebas şöyle yazdı: "Eğer iyi niyetle hareket ettiysen, yalanı yalanla, gerçeği açıkla ve tüm verileri ortaya koy."

Mesajını Madrid yönetimini suçlayarak tamamlayan Tebas, "Real Madrid yönetimi manipülasyon ve yalan üzerine yerleşmiş durumda" dedi ve kendi ifadesiyle her geçen günün kulübü mahkûm eden şeyleri daha net biçimde ortaya çıkardığını ekledi.