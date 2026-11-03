İspanya La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, Barcelona ve kulüp başkanı Joan Laporta ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Tebas, bu ilişkinin gerginlik ve yakınlaşma dönemlerinden geçtiğini, bazı görüş ayrılıklarının sürmesine rağmen son yıllarda daha profesyonel bir iş birliğine dönüştüğünü belirtti.

Tebas'ın açıklamaları, Sport gazetesi tarafından aktarıldı. Barcelona kentinde düzenlenen "İlerleyen Dünya" forumuna katılan Tebas, Real Madrid'in kendisine yönelttiği eleştiriler karşısında Laporta'nın kendisini savunmasından dolayı duyduğu takdiri dile getirdi ve Katalan kulübün başkanının, La Liga'nın bağımsızlığına ve kulüplerin baskısına boyun eğmemeye verdiği önemin farkında olduğunu vurguladı.

Tebas şunları söyledi: "Laporta ile ilişkim iyi ve kötü dönemlerden geçti; adeta bir hız treni gibiydi." Bu ifadeyle, yüksek ve alçak raylar üzerinde hareket eden, hızla ve sıkça inip çıkan ünlü lunapark oyununa gönderme yapan Tebas, Barcelona başkanıyla olan ilişkisinin yaşadığı sert iniş çıkışları tarif etmek için bu benzetmeyi kullandı.

Şöyle ekledi: "Kulübü iyi yönettiklerinde, Finansal Fair Play kurallarının nasıl işlediğini kavradılar ve bu da ilişkilerimizi daha profesyonel hale getirmeye yardımcı oldu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Laporta'nın açıklamalarını anlıyorum; her zaman bağımsız bir duruşa sahip olmaya ve adaleti uygulamaya özen gösterdiğimi, hiçbir türden baskıya boyun eğmediğimi biliyor. Bunu yapsaydım, Lig Birliği kulüpler karşısında otoritesinin çoğunu kaybederdi. Sözleri için kendisine teşekkür ederim."

Mali anlaşmazlıklar ve Finansal Fair Play kuralları

Tebas ile Barcelona arasındaki ilişki her zaman istikrarlı değildi; zira geçmiş yıllarda Lig Birliği'nin kulüplere dayattığı mali kurallar, özellikle de Katalan kulübün ekonomik krizi içinde oyuncularını tescil ettirebilme kapasitesi konusunda anlaşmazlıklar yaşandı.

En önemli anlaşmazlık noktalarından biri "CVC" fonuyla yapılan yatırım anlaşmasıydı. Tebas, gelecekteki bazı gelirlerden bir pay karşılığında İspanya Ligi kulüplerine yatırım aktarmayı amaçlayan projeye destek verirken, Barcelona anlaşmaya katılmayı reddetti ve koşullarının uzun vadede kulübün çıkarlarına uygun olmadığını değerlendirdi.

Ayrıca Finansal Fair Play kuralları nedeniyle de anlaşmazlıklar tırmandı; Barcelona mali durumu dolayısıyla bazı oyuncularını tescil ettirmekte zorluk yaşarken, Tebas düzenlemelerin istisnasız olarak kulübe uygulanması gerektiği konusunda ısrar etti.

Ancak Laporta daha önce, Tebas ile kurumsal ve kişisel ilişkilerin iyileşmeye başladığını açıklamış, bir süre karşı karşıya geldikten sonra iletişim kanallarını yeniden açtıklarını ve artık anlaşmazlıkları tartışıp anlaşmalara varabildiklerini belirtmişti.

Laporta'nın yeni görev döneminin başlangıcıyla ilan edilen yakınlaşma

Bu yakınlaşma, 1 Temmuz 2026'da, Laporta'nın 2031 yılına kadar uzanan yeni bir görev dönemi için Barcelona başkanlığına atandığı törende açık biçimde ortaya çıktı; iki taraf da katılımcıların önünde olumlu mesajlar alışverişinde bulundu.

Tebas törende, geçmiş yıllarda anlaşmazlığa düştüklerini, ancak her tarafın kendi çıkarlarını savunduğunu belirtti ve şunları ekledi: "Daha çok ya da daha az anlaşabiliriz, ancak her zaman futbol ve Lig Birliği için en iyi olanı arayacağız."

Laporta ise La Liga başkanına doğrudan bir mesaj göndererek şöyle dedi: "Barcelona'da, İspanya Ligi'ni dünyanın dört bir yanında, hem yerel hem de uluslararası düzeyde tanıtmak için sadık bir müttefikin var. Seninle iş birliği yapmaya her zaman hazırız; bunu kanıtladık ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Barcelona başkanı, iki taraf arasındaki uzlaşma noktalarının anlaşmazlık noktalarından daha fazla hale geldiğini ve anlaşmazlıklar ortaya çıktığında ortak alanlar aramaya alıştıklarını vurguladı.

Real Madrid'e karşı ortak cephe mi?

Tebas'ın açıklamaları, Barcelona ile Real Madrid arasındaki keskin gerginlik göz önüne alındığında ek bir önem kazanıyor; özellikle Negreira davası ve Katalan kulübün Avrupa Süper Ligi projesinden çekilmesinin ardından bu gerginlik arttı ve bu durum Florentino Perez ile olan ilişkinin bozulmasına yol açtı.

Laporta, geçtiğimiz ekim ayında "L'Equipe" gazetesine verdiği bir röportajda, Negreira davasının yansımalarına atıfta bulunarak Real Madrid ile ilişkinin artık var olmadığını, aksine bir karşı karşıya gelmeye dönüştüğünü söylemişti.

Buna karşılık, Barcelona ve Tebas daha büyük bir kurumsal eşgüdüme doğru ilerliyor gibi görünüyor; özellikle Lig Birliği başkanının Katalan kulübü müsabakanın geleceğinde önemli bir ortak olarak görmesi, Barcelona'nın ise mali ve sportif dosyaları göz önüne alındığında ligi düzenleyen kurumla istikrarlı bir ilişkiye ihtiyaç duyması bunun göstergesi.