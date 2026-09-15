La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, salı günü Madrid'de düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'ne katılımı sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"As" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Tebas, sporun geleceği hakkında şunları söyledi: "Yapay zeka her şeyi değiştiriyor. Eğlence için daha fazla zaman olacak. Gerçekten unutulmaz olan az sayıdaki etkinlik arasında yalnızca futbol ve müzik konserleri kalacak. Sağlığınıza daha fazla zaman ayrılacak."

Ballon d'Or'u en çok hak eden Rodri

Ballon d'Or'u kazanmayı kimin hak ettiği konusunda ise şunları söyledi: "Rodri. Zor bir durum, ancak Dünya Kupası'nda sergilediklerine bakınca, bunu hak ediyor."

Barcelona'nın bu süreçte Lamine Yamal'a verdiği desteğe dair ise şu yorumu yaptı: "Bunu Barcelona'ya sormanız gerekiyor. Herkesin kendi görüşü var, benim görüşüm ise Rodri."

Ve ekledi: "Herkes kampanyada elinden gelenin en iyisini yapıyor. Herkes en uygun gördüğünü yapıyor. Lamine nasıl oynadığını biliyor. En iyi oyuncu olduğunu söyleyebilir. Ben en iyisinin Rodri olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi seviyesini değerlendirebilir."

Lamine'nin kendisini Messi ile kıyaslamasına dair Tebas şöyle konuştu: "Önünde daha uzun bir yol var. On dokuz yaşında, satın alınabilir. Bunu beş yıl sonra göreceğiz."

Mourinho ve Real Madrid kanalı

José Mourinho hakkında ise şunları vurguladı: "Herkes gibi o da gelişiyor. Çok büyük bir üne sahip değil, ancak ligde önünde daha uzun bir yol var. Ben buna inanıyorum."

Real Madrid kanalının hakemlere yönelttiği eleştirilere değinerek şöyle dedi: "Bu, mağdur rolü oynamak için umutsuz bir girişim; yalnızca kendi durumundan değil, herkesin durumundan da şikâyet ediyor. Onlar yanılıyor. Her şey başkalarının hatası, asla kendilerinin değil. Real Madrid'in neden daha az puan aldığını açıklayabilirim, ama yapmayacağım. Real Madrid mağdur rolü oynayan bu söylemler olmadan da ligi kazanabilir."

Tebas, FIFA'nın mevcut yönetimine de saldırdı: "Infantino devam ederse, bu bir utanç olur. Belçika'ya karşı ABD'nin kazanması futbol için daha iyi olurdu, çünkü İspanya felaketinden sonra Infantino'nun devam etmeyeceğine ikna oldum. Birçok federasyon FIFA'nın parasına bağımlı; aksi halde bu parayı kaybederler."

Ve sözlerine şöyle devam etti: "Hâlâ vakit var. 18 Kasım'a kadar bir aday olmalı. Bir aday görseydim, oylarımı ondan çekerdim."

Fas ve İspanya: 2030 Dünya Kupası finali için mücadele

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapma konusunda ise şunları söyledi: "Real Madrid, UEFA ile ilişkilerinin kötü olması nedeniyle bunu talep etmedi. Yakında talep edeceklerini tahmin ediyorum, hatta bundan neredeyse eminim."

Tebas, İspanya ile Fas arasındaki 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma mücadelesine de değinerek şunları söyledi: "Bernabéu'da. Ben bu seçeneği destekliyorum. Ancak finalin İspanya'da oynanabilmesi için Infantino'nun görevine devam etmemesi gerekiyor. FIFA'nın ve Fas'ın bir üyesi (Fevzi Lekjaa) bu kadar cüretkâr bir şeyi (Fas'ın finale ev sahipliği yapması) dile getirdiğinde, bunu kendiliğinden uydurmuş değildir."

Ve sözlerini şöyle noktaladı: "Saf olmayalım. Kimse ayrılacağını söylemedi ve o hâlâ FIFA'nın bir yürütme kurulu üyesi (Lekjaa); bu, FIFA içindeki yönetişim sorunlarına eklenen yeni bir hata. Ve Infantino devam ettiği sürece, finalin İspanya'da oynanması son derece zor olacak. İtibar ve konum açısından, bu Dünya Kupası'nın düzenlenmesinde öncü olan ülke, final maçına ev sahipliği yapmayı hak etmelidir. Enine boyuna düşünmeliyiz: Infantino devam ederse, ne yapacağımıza bakalım. Durumun tamamı yeniden değerlendirilmeli ve çekilmemiz gerekip gerekmediğini bilmiyorum."