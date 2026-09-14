Suudi Arabistan Roshn Ligi, 2026-2027 sezonunun başlamasının üzerinden yalnızca bir ay geçmişken bu sezonun ikinci teknik direktör görevden almasına şahitlik etmeye çok yaklaştı.

Al-Taawoun kulübü, önceki gün cumartesi, Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Al-Hilal'e 6-0 mağlup olmasının ardından Sırp teknik direktör Zarko Lazetic'i takımın teknik direktörlüğü görevinden görevden aldığını ve yerine Cihad el-Hüseyin'i takımın başına getirdiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın "El-Şarku'l-Avsat" gazetesi, Al-Shabab kulübünün de mevcut sezonun başından beri yaşadığı olumsuz sonuçlar nedeniyle Alman teknik direktörü Thomas Letsch'i görevden almaya karar verdiğini yazdı.

Başkent kulübü, Roshn Ligi'nin geride kalan yedi haftasında hiçbir galibiyet alamadı; 3 maç kaybedip 4 maçta berabere kalarak 4 puanla puan cetvelinde on dördüncü sırada yer aldı.

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Gazete, Al-Shabab yönetiminin dün pazar günü Suudi Arabistan Profesyonel Ligler Birliği'ne Thomas Letsch'in görevden alınması kararının onaylanması için bir talep sunduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Ligler Birliği'nden resmi onay alınır alınmaz Al-Shabab kulübü, Thomas Letsch'in görevden alındığını açıklayacak ve önümüzdeki dönemde takımı çalıştıracak yeni teknik direktörü de duyuracak.

Hatırlanacağı üzere Al-Shabab, Al-Wehda'ya 3-2 mağlup olmasının ardından büyük bir sürprize imza atarak İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası'na son 32 turunda veda etmişti.