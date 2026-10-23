Tchouameni itiraf etti: Valverde ile kavga etmedim ama "uygunsuz" bir şey yaşandı

Real Madrid'in geçen sezonu, Aurelien Tchouameni ile Fede Valverde arasında yaşanan ve sezon boyunca kraliyet takımı içindeki gerilimin patlak vermesine katkıda bulunan bir olayla sona erdi.

O dönemde ortaya atılanlara göre, Fransız oyuncu ile Uruguaylı meslektaşı arasında çıkan tartışma, kulübün her ikisine de para cezası vermesiyle sonuçlandı.

Geçtiğimiz yaz seçim kampanyası sırasında Florentino Perez, oyuncular arasında yaşananın soyunma odası içinde normal bir durum olduğunu, bu tür şeylerin her yıl yaşandığını vurgularken, asıl normal olmayan şeyin bunların kamuoyuna yansıması olduğunu açıkladı.

Şimdi ise Aurelien Tchouameni, The Bridge programına verdiği bir röportajda bu olay hakkında açık açık konuştu.

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Fransız oyuncunun açıklamalarını yayımlayan AS gazetesi, oyuncunun şu sözlerini aktardı: "İnsanlar çok konuşuyor ama Valverde ile benim aramda herhangi bir kavga olmadı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Soyunma odasının içinde bazı şeylerin yaşandığı doğru ama hiçbir zaman kavga etmedik. Soyunma odasında imalar ve bu tür şeyler olabilir ama ben Valverde ile elle kavga etmedim. Uygunsuz bir şeyin yaşandığı doğru."

Şunları ekledi: "Tüm bu meselede tek sorun, Real'den bahsediyor olmamız. Burada ne kadar basit olursa olsun her şey büyütülüp çılgın boyutlara ulaşan bir medya meselesine dönüştürülüyor. Mutlaka bir sorun olması gerekmeyen bir şey gerçek bir krize dönüşebiliyor."

Fransız oyuncu, yaşananların spor dünyasında normal bir şey olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Ardından herkes hatırımı sormak, ne olduğunu ve iyi olup olmadığımı öğrenmek için beni aradı. Ayrıntıları öğrenmek istediler ama şu an için çok ketum davranman gerekiyor. Onlara, endişelerini yatıştırmak için bir şey olmadığını söylemek zorunda kaldım."

Şöyle belirtti: "Bir keresinde Amerikan futbol ligiyle ilgili bir belgesel izlemiştim ve bu tür şeylerin orada da sıkça yaşandığını gördüm."

Sözlerinin sonunda Real Madrid'in orta saha oyuncusu, yaşananların Valverde ile ilişkisini daha da pekiştirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün soyunma odasına girersen, Mourinho'nun da dediği gibi, Valverde ile benim aramdaki ilişkinin iyi olduğunu ve aramızda hiçbir sorun olmadığını görürsün."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Saha içinde de aramızda hiçbir sorun yok, hayat devam ediyor. Hatta bu tür şeyler seni karşındaki kişiye daha da yakınlaştırabilir. Aramız iyi ve hiçbir sorun yok."