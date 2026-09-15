Tchouameni ilk 11'de: Real Madrid'in Elche karşısındaki kadrosunda büyük sürpriz

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, İspanya Ligi'nin altıncı haftası kapsamında bugün akşam Manuel Martínez Valero Stadı'nda oynanacak Elche karşılaşması için takımının ilk on birini açıkladı.

Mourinho, hücumda Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Yan Diomande ve Arda Güler'den oluşan dörtlüye güvenmeye karar verdi. İlk on birdeki büyük sürpriz ise Jude Bellingham'ın Bernardo Silva ile birlikte yedek kulübesinde yer alması oldu.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Aurélien Tchouaméni de bu sezon ilk kez Real Madrid'in ilk on birinde forma giyiyor.

Real Madrid'in ilk on biri şu şekilde oluştu:

Kaleci: Courtois.

Savunma: Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella.

Orta saha: Valverde, Tchouaméni, Güler.

Hücum: Diomande, Vinícius Júnior, Mbappé.

Diğer tarafta ise Elche şu ilk on birle sahaya çıkıyor:

Kaleci: Dituro.

Savunma: Sánchez, Redondo, Chust, Rivero.

Orta saha: Valera, Villar, Morente, Aguado, Neto.

Hücum: Osorio.

Real Madrid'in La Liga puan durumunda 4 galibiyet ve tek mağlubiyetle topladığı 12 puanla ikinci sırada yer aldığını belirtmek gerekir. Elche ise yalnızca 2 puanla on dokuzuncu ve sondan bir önceki sırada bulunuyor.

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