Tchouameni: Hakemlikten dolayı hayal kırıklığına uğradık; bu soruyu Mourinho ya da Perez'e yöneltebilirsiniz

Fransız orta saha oyuncusu, Ballon d'Or için Mbappe'yi gösterdi

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Real Madrid orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, vatandaşı Kylian Mbappe'nin bu yılın Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hak ettiğini belirterek, takımın İspanya La Liga'daki hakem performanslarından dolayı "hayal kırıklığı" içinde olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Roma maçı öncesindeki basın toplantısında geldi.

Fransız orta saha oyuncusu, takımın maç hazırlıklarından, Real Madrid'in ortaya koyduğu seviyeye dair görüşlerinden ve teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde orta sahadaki rolünden söz ederek, savunma görevleri ile hücuma katkı arasında denge kurmanın gerekliliğini vurguladı.

Tchouameni: Mbappe Ballon d'Or'u hak ediyor

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre Tchouameni, Ballon d'Or'u kazanmayı hak eden oyuncu hakkında şunları söyledi: "Kylian ona en çok hak eden kişi. Olağanüstü bir sezon geçirdi. Eğer Kylian kazanmazsa, Ousmane Dembele ve Michael Olise gibi harika seviyeler sergileyen başka Fransız oyuncular da var."

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Tchouameni'nin Real Madrid orta sahasındaki rolü

Fransız orta saha oyuncusu, teknik direktörü Mourinho'nun sahada kendisinden istediklerine dair şöyle konuştu: "Villarreal maçında benden denge sağlamamı istedi, bu da hücum eğilimli çok sayıda oyuncuya sahip olduğumuz için önemli bir konu. Ayrıca topla öne çıkmamı ve gol atmamı istedi, ancak onun için en önemlisi dengeyi korumak."

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Teknik direktörle yaptığı görüşmelere ilişkin olarak ise şunları ekledi: "Evet, konuştuk ve benden ne istediğini, takıma nasıl yardımcı olabileceğimi bana açıkladı. Seviyemi kademeli olarak geri kazanıyorum, fiziksel hazırlığımı da aynı şekilde."

Tchouameni Real Madrid'in sorununu belirledi

Real Madrid'in performansına yönelik eleştiriler ve oyun tarzında sorunlar olup olmadığı konusunda Tchouameni, "Geliştirebileceğimiz birçok şey var. Sezon başından bu yana topla en iyi seviyemizi ortaya koyamadık, ama antrenmanlarda bunun üzerinde çalışıyoruz ve daha iyi olacağımızdan eminim" dedi.

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Real Madrid'in bazı rakiplerinden daha az mesafe koştuğunu gösteren istatistiklerle ilgili olarak ise şöyle açıkladı: "Akıllı koşmamız gerekiyor. Bunlar sadece istatistikler; bazen geliştirmemiz gereken noktaları ortaya koyabilirler, bazen de tablonun tamamını yansıtmazlar. Büyük mesafeler koşmaya ihtiyaç duymadan iyi maçlar oynadığımız kesin."

Geçmiş sezonlara kıyasla atmosferin farklı olması konusunda Tchouameni, eleştirilerle sakin bir şekilde baş etmenin gerekliliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Real Madrid'de oynamanın eleştirilere maruz kalmak anlamına geldiğini biliyoruz. En önemlisi sakinliğimizi korumak ve takımı geliştirmek için çalışmak. Kesinlikle daha iyi bir performans ortaya koyabiliriz ve bunun için her gün çalışıyoruz. Sonuçta önemli olan, sezon sonunda kazanacağımız kupalar ve bunlar için mücadele edeceğiz."

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Tchouameni: Roma maçı kolay olmayacak

Fransız orta saha oyuncusu, Real Madrid'in bir sonraki rakibi hakkında şöyle konuştu: "Büyük bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Maçlarını takip ediyorum ve özellikle kendi sahamızın dışında oynanacağı için zorlu bir karşılaşma bekliyorum, ancak kazanmak için gereken kaliteye sahibiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Maçın önemine dair ise şunları ekledi: "Önemli bir karşılaşma. Inter karşısında yolculuğumuza mümkün olan en iyi şekilde başladık ve Roma karşısında da aynı çizgiyi sürdürmek istiyoruz."

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Real Madrid oyuncusu orta saha krizine girmeyi reddetti

Tchouameni, Real Madrid'in daha yaratıcı bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olup olmadığı konusunda görüşünü açıklamayı reddederek şöyle dedi: "Bu konu hakkında konuşmayacağım. Şu anda en önemlisi yarının maçı. Bu soruyu teknik direktöre veya başkana yöneltebilirsiniz, ama ben bir oyuncuyum, kendi görüşüm var ve bugün bu konuda konuşmayacağım."

Takımın daha yüksek yaratıcı yeteneklere sahip bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyup duymadığı yeniden sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Bu konuda bir görüşüm var, ancak takımın ihtiyaçlarını belirlemek sizin işiniz. Elimizdeki imkânlarla her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Bazı özelliklerde elit seviyedeyiz, ama en önemlisi orta sahadaki kolektif çalışma."

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Tchouameni, orta saha oyuncuları ile forvetler arasındaki ilişkiye de değinerek takımın kendi içinde iyi bir ilişkiye sahip olduğunu, her oyuncunun takım arkadaşlarına elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını belirtti; Diomande ile yapılan transferin takıma ek bir destek sağladığını ifade ederek oyuncuların kupaları kazanmak için her şeylerini ortaya koymaya kararlı olduklarını vurguladı.

Tchouameni: Hakemlerden dolayı hayal kırıklığı içindeyiz

Villarreal maçının ardından yaptığı açıklamalar ve hakem kararlarına hâlâ öfkeli olup olmadığı sorusuna Tchouameni şu yanıtı verdi: "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar, ancak şu anda bazı kararlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. En önemlisi kazanmış olmamız ve şimdi önümüzdekine odaklanmamız gerekiyor."

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Real Madrid, Roma ile karşılaşacağı maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki olumlu sonuçlarını sürdürmeyi umuyor. Takım bu karşılaşmada Avrupa'daki çıkışını güçlendirmeyi ve kolektif performansını iyileştirmeyi hedefliyor; Tchouameni ve takım arkadaşları ise bu sezon kupalar için mücadele etme beklentisi içinde.