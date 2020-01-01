Tayfun Korkut'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Tayfun Korkut'un menajeri Harun Arslan, Fenerbahçe ile henüz hiçbir görüşme yapmadıklarını açıkladı.

'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından sarı lacivertli takımla birlikte adı anılmaya başlayan Tayfun Korkut için menajeri Harun Arslan'dan açıklama geldi.

TRT Spor'da Fenerbahçe'ye dair son gelişmeleri paylaşan Senad Ok, şu ifadeleri kullandı:

"Tayfun Korkut ismi gündeme geldi. Menajeri Harun Arslan ile konuştum. 'Bizi kimse aramadı, benim bu konudan haberim yok' dedi. Yarın veya ilerleyen günlerde haber giderse bilemiyorum. Lucescu ismi gündemde. Dünya ve Avrupa futboluyla birlikte 'yi iyi bilen bir Lucescu var. Hem Türkiye'yi, hem de Avrupa'yı biliyor. Belki bu sezonun kalanında hoca olarak, yeni sezonda sportif direktör olarak değerlendirilebilir. Roger Schmidt ismi gündemde. maçından sonra teknik direktör konusu daha da netleşecek."

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Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor maçına Fenerbahçe'nin başında son kez teknik direktör olarak çıkacak.