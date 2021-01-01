Tayfun Korkut: Tuchel'in gelişi Kai Havertz için dönüm noktası olabilir

Bayer Leverkusen'in eski çalıştırıcısı Tayfun Korkut, Thomas Tuchel'in Kai Havertz için dönüm noktası olacağına inanıyor.

Bayer Leverkusen'in eski teknik direktörü Tayfun Korkut, Alman ekibinin başında geçici antrenör olduğu dönem 17 yaşında takımdaki ilk golünü atan Kai Havertz hakkında Sky Sports'a konuştu.

Kai Havertz'in Thomas Tuchel'in gelişiyle birlikte çıkış yakalayacağına inanan Korkut, "Thomas oyun stilinin yanı sıra aynı dili konuşmaları sebebiyle de Kai için daha iyi olacak. Taktikler hakkında konuşabiliriz ama insan olarak konuşabilmek taktiklerden daha önemli. Thomas ona yardım edebilir çünkü onu iyi tanıyıp nasıl başa çıkabileceğini anlayabilir. PSG ve Dortmund'da benzer tarzda oyuncularla çalıştı." şeklinde konuştu.

Lampard ile Kai Havertz arasında uyum eksikliği olabileceğini belirten Tayfun Korkut, "Lampard'ın futbolculuk dönemlerini hatırlarsanız tarzı Kai'den oldukça farklıydı. Daha duygusaldı ve belki bunun Kai'de eksik olduğunu hissediyordu. Bazen antrenörün de oyuncuya uyum sağlaması gerekir. Ama bence Thomas, Kai'ye yardım edebilir belki de dönüm noktası budur." ifadelerini kullandı.

Kai Havertz, sezon başında Bayer Leverkusen'den 70 milyon pound'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Chelsea ile bu sezon toplamda 25 maça çıkan Kai Havertz, 5 gol, 5 asist kaydetti.