Tavize yer yok: Mourinho, Valencia karşısında ateşli bir kadroyla sürpriz yapıyor

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, İspanya Ligi'nin on ikinci haftası kapsamında bu akşam cumartesi günü "Mestalla" stadında oynanacak Valencia maçı için takımının resmi kadrosunu açıkladı. Bu maçta Madridli ekip, üst üste sekizinci galibiyetini elde etmeyi ve lider takibini sürdürmeyi hedefliyor.

İspanyol "Defensa Central" sitesi, Mourinho'nun maç için yaptığı tercihleri açıkladı. Bu tercihlerde Brezilyalı Vinícius Júnior, ceza süresini tamamlaması nedeniyle yer almazken, yerine Fildişi Sahilli Yan Diomande sahaya sürüldü; ayrıca savunma ve orta saha hatlarında da değişiklikler yapıldı.

Real Madrid'in resmi kadrosu şu şekilde oldu:

Kaleci: Thibaut Courtois.

Savunma: Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Orta saha: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande.

Hücum: Kylian Mbappé.

Mourinho'nun tercihlerinde Konaté ve Huijsen'in savunmanın göbeğinde birlikte yer alması dikkat çekti; Valverde sağ bek görevini üstlenirken, Cucurella sol kanatta yer aldı. Tchouaméni ise AEK Atina maçında dinlendirilmesinin ardından orta sahaya dönerek Bernardo Silva'nın yanında forma giydi.

Hücum hattında Portekizli teknik adam, Real Madrid'in son 6 maçında fileleri sarsan Mbappé'nin parlak performansına ve son haftalarda üstün bir seviye sergileyen Diomande'ye güveniyor. Oyun kurucu görevini ise, takımın Yunanistan'daki son maçında parlayan ve topuğuyla muhteşem bir gol kaydeden Bellingham üstleniyor.

Real Madrid maça yüksek moralle çıkıyor; zira son 7 maçta 21 gol kaydetti ve Barcelona'yı 2-1, Racing Santander'i de üç golle mağlup ederek iki önemli galibiyet elde etti. Ekip, milli ara öncesinde galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Valencia ise, geçtiğimiz hafta Elche'yi tek golle mağlup etmesine rağmen 9 puanla sondan bir önceki sırada yer alıyor. Bu, takımın 23 Eylül'de Carlos Corberán'ın yerine görevi devralan Meksikalı teknik direktörü Javier Aguirre yönetimindeki ilk galibiyetiydi.