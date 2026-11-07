24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Tavize yer yok: Mourinho, Valencia karşısında ateşli bir kadroyla sürpriz yapıyor

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
İspanya

Mourinho üç puan peşinde

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, İspanya Ligi'nin on ikinci haftası kapsamında bu akşam cumartesi günü "Mestalla" stadında oynanacak Valencia maçı için takımının resmi kadrosunu açıkladı. Bu maçta Madridli ekip, üst üste sekizinci galibiyetini elde etmeyi ve lider takibini sürdürmeyi hedefliyor.

İspanyol "Defensa Central" sitesi, Mourinho'nun maç için yaptığı tercihleri açıkladı. Bu tercihlerde Brezilyalı Vinícius Júnior, ceza süresini tamamlaması nedeniyle yer almazken, yerine Fildişi Sahilli Yan Diomande sahaya sürüldü; ayrıca savunma ve orta saha hatlarında da değişiklikler yapıldı.

Real Madrid'in resmi kadrosu şu şekilde oldu:

Kaleci: Thibaut Courtois.

Gelecek maçlar
TDV

TDV

Kupa Del Rey

10 Kas 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

La Liga

21 Kas 2026

CEL

CEL

Savunma: Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Orta saha: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande.

Hücum: Kylian Mbappé.

Mourinho'nun tercihlerinde Konaté ve Huijsen'in savunmanın göbeğinde birlikte yer alması dikkat çekti; Valverde sağ bek görevini üstlenirken, Cucurella sol kanatta yer aldı. Tchouaméni ise AEK Atina maçında dinlendirilmesinin ardından orta sahaya dönerek Bernardo Silva'nın yanında forma giydi.

Hücum hattında Portekizli teknik adam, Real Madrid'in son 6 maçında fileleri sarsan Mbappé'nin parlak performansına ve son haftalarda üstün bir seviye sergileyen Diomande'ye güveniyor. Oyun kurucu görevini ise, takımın Yunanistan'daki son maçında parlayan ve topuğuyla muhteşem bir gol kaydeden Bellingham üstleniyor.

Real Madrid maça yüksek moralle çıkıyor; zira son 7 maçta 21 gol kaydetti ve Barcelona'yı 2-1, Racing Santander'i de üç golle mağlup ederek iki önemli galibiyet elde etti. Ekip, milli ara öncesinde galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Valencia ise, geçtiğimiz hafta Elche'yi tek golle mağlup etmesine rağmen 9 puanla sondan bir önceki sırada yer alıyor. Bu, takımın 23 Eylül'de Carlos Corberán'ın yerine görevi devralan Meksikalı teknik direktörü Javier Aguirre yönetimindeki ilk galibiyetiydi.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin