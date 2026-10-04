Buna göre BVB, geride kalan sezonda 21,7 milyon euro net zarar yazdı. Bir önceki dönemde ise 6,5 milyon euro fazla elde edilmişti. Carsten Cramer’in sözcülüğündeki BVB yönetimi, bilançonun sunuş yazısında bu gelişmeye ilişkin net bir tavır ortaya koydu: Yıllık zarar “bizim için tatmin edici değil”.

Olumsuz sonucun yanı sıra Siyah-Sarılılar’ın toplam cirosu da belirgin şekilde geriledi. Gelirler yüzde 12,5 düşerek 526 milyon eurodan 460,5 milyon euroya indi. En ciddi düşüş ise medya yayın hakları alanında yaşandı: Televizyon gelirleri 103,4 milyon eurodan 72,1 milyon euroya geriledi.

Eksinin başlıca nedeni, kupa organizasyonlarından erken elenilmesi. Takım, Şampiyonlar Ligi’nde hedeflenen çeyrek finale açık şekilde ulaşamadı ve Atalanta Bergamo’ya karşı oynanan play-off turunda havlu attı. DFB-Pokal’da da sonuç, yöneticilerin hesapladığı beklentilerden saptı; zira Bayer Leverkusen karşısında son 16 turunda erken veda geldi.

Buna ek olarak, 2025 yazındaki Kulüpler Dünya Kupası’nın muhasebeleştirme yöntemi de bilançoyu etkiledi. Bu turnuvadan elde edilen gelirler iki bilanço yılına dağıtıldı. Bunun 33,9 milyon euroluk aslan payı 2024/25 sezonuna yazılırken, 2025/26 için yalnızca 11,2 milyon euro kaydedilebildi.

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BVB, transfer gelirlerine daha az bağımlı olmak istiyor

Gelirlerdeki düşüşe rağmen kulüp, en azından transfer piyasasında pozitif rakamlar açıklayabildi; burada sonuç 21,4 milyon euro artarak 59,3 milyon euroya yükseldi. Ancak bu gelirler, maç operasyonlarından kaynaklanan gelir kaybını tamamen telafi etmeye yetmedi.

Kulüp yönetimi burada temel bir rota düzeltmesi hedefliyor: Yıllık raporda bu konuda, “Hedefimiz, Borussia Dortmund’u transfer gelirlerinden daha bağımsız hale getirmek ve şirketin ekonomik performansını uzun vadede güçlendirmektir” denildi.

Buna rağmen BVB’nin üst yönetimi, kendisini hâlâ sağlam bir mali temel üzerinde görüyor. Cramer, dayanıklılığın altını çizerek şunları söyledi: “Ancak önemli olan şu: Borussia Dortmund sapasağlam kalmaya devam ediyor. Öz sermayemiz hâlâ yaklaşık 300 milyon euro seviyesinde, öz sermaye oranı yüzde 50’nin üzerinde ve ne yeni finansal borçlar aldık ne de cari hesap kredi limitlerini kullanmak zorunda kaldık.”