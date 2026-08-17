Cagliari, 20 yaşındaki genç oyuncusu Yael Trepy'nin Porto Cervo şehrindeki bir yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetmesine ramak kalan korkunç kaza sonrası büyük bir endişe yaşıyor.

Oyuncu, cuma günü Arezzo karşısında İtalya Kupası maçında ilk 11'de yer almasının ardından takımla birlikte tatil günü geçiriyordu. Takım iki gün izin almış, ardından oyuncu hafta sonu tatilinde bu kazayı geçirmişti.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesinin aktardığı ilk raporlara göre, Trepy havuzun derinliğindeki ani bir değişikliğe yakalandı ve iyi yüzme bilmediği için ciddi bir sıkıntı yaşayarak bilincini kaybetti. Ardından hızla kurtarılıp acilen bir helikopterle Sassari hastanesine nakledildi ve burada suni solunum cihazına bağlandı.

Göğüs tomografisi, akciğerlerinde büyük miktarda sıvı bulunduğunu ortaya koydu; bu durum oksijen değişimini zorlaştırdı. Bunun üzerine doktorlar, daha fazla acı çekmesini önlemek ve gerekli tedaviyi alma fırsatı vermek amacıyla onu yoğun bakım ünitesinde tıbbi olarak indüklenmiş bir komaya sokmaya karar verdi.

Cagliari, resmi bir açıklama yayınlayarak "sağlık kuruluşu ve oyuncunun ailesiyle sürekli iletişim halinde olduğunu ve durumunun gelişimini yakından takip ettiğini" doğruladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz bu süreçte Yael'e ve ailesine en içten dileklerini iletir, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica eder ve edinilir edinmez her türlü gelişmeyi paylaşacaktır."

Takımın, ligdeki ilk maçında Parma'yı deplasmanda karşılamaya hazırlanmak için bugün antrenmanlarına yeniden başlaması bekleniyor.