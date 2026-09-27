Taş devrinden kalma bir maçta: Zaki, Ürdün'le ilk maçında sendeledi

Faslı Badou Zaki, Ürdün Milli Takımı'ndaki görevine Suriye ile 1-1 berabere kalarak başladı. İki takımı pazar akşamı Kuveysme'deki Kral II. Abdullah Stadı'nda karşı karşıya getiren hazırlık maçı, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası finallerine katılım hazırlıkları kapsamında oynandı.

Ürdün Milli Takımı, 38. dakikada Ali Alwan'ın golüyle öne geçti; Suriye Milli Takımı ise 52. dakikada Jan Mustafa aracılığıyla beraberliği yakaladı. Böylece iki takım, Zaki'nin Ürdün teknik heyetinin başındaki ilk sınavında berabere kalmakla yetindi.

Maçta saha dışında teknik bir kriz de yaşandı. Televizyon yayınında sosyal medya üzerinden maçı takip edenlerin tepkisini çeken sorunlar ortaya çıktı; ardından beIN Sports kanalları, yayın sinyaliyle ilgili sorunlar nedeniyle maçın naklini tamamlamayı durdurdu.

Maçın beIN Sports'un yanı sıra Ürdün Spor Kanalı üzerinden de yayınlanması planlanıyordu; ancak yayın sürecine görüntü kalitesindeki bozukluk ve teknik kesintiler eşlik etti. Bu da arızadan sorumlu tarafın kim olduğuna dair soruları gündeme getirdi.

Ürdün Spor Kanalı, teknik sorunların kendi tarafından kaynaklanmadığını vurgulayarak konumunu açıklamakta gecikmedi.

Kanal yaptığı açıklamada şunları belirtti: «Maçın naklinde yaşanan ve Ürdün Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalayan nakil şirketinden kaynaklanan teknik hatalar için özür dileriz.»

Kanal ayrıca, maçın yayın sürecine eşlik eden tartışmayı sonlandırma çabasıyla şunları ekledi: "Televizyon naklini mümkün olan en iyi kalitede sunmaya özen gösterdiğimizi vurgularız."