Eski uluslararası hakem Pariñeiricha Montero, Cumartesi akşamı İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftasında Katalan ekibinin 5-2 kazandığı karşılaşmada Giovani Lo Celso'nun Barcelona ağlarına gönderdiği Real Betis golünün iptal edilmesi kararının doğru olduğunu teyit etti.

Montero, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi için kaleme aldığı yazısında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın performansını övdü ve Cucho Hernandez'in öncesinde yaptığı el teması nedeniyle golü iptal etmek için video yardımcı hakem teknolojisinin müdahalesinin doğru olduğunu vurguladı.

Söz konusu pozisyon 43. dakikada yaşandı. Lo Celso'nun doğrudan vuruşla attığı muhteşem gol, Real Betis'e 2-2'lik eşitliği getirecekti; ancak hakem, golden önce gerçekleşen el teması nedeniyle televizyon tekrarını inceledikten sonra golü iptal etti.

Bu pozisyon, hakemin performansını eleştiren Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin öfkesini çekti. Ev sahibi ekip, Lamine Yamal ile girdiği temas sonrasında Facundo Bernal'ın kırmızı kart görmesine de itiraz etti. Maçta Barcelona cephesinden de bazı kararlara itirazlar yükseldi; bunların arasında Abdessamad Ezzalzouli'nin golü öncesinde çalınmayan faul de vardı.

Tartışmalara rağmen Montero, de Burgos'un maçın kontrolünü korumayı başardığı görüşünü dile getirdi; bazı futbolcuların gördükleri kartları hak ettiğini belirtti ve Bernal'ın Yamal'a kafa atmasının ardından kırmızı kart görmesi kararının doğru olduğunu vurguladı.

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Pariñeiricha Montero: De Burgos golü iptal etmekte doğru karar verdi

Gözden kaçmayan hakemlik tarzıyla de Burgos, sert ve çekişmeli geçen bir karşılaşmada futbolcularla sürekli diyalog kurarak maçı yönetti.

Oyunun akışına yakın olmak için büyük bir fiziksel çaba sarf etti ve birçok pozisyonda avantaj kuralını uygulayarak maça büyük bir akıcılık kazandırmayı başardı.

Hakemlik pozisyonlarını iyi değerlendirmesi sayesinde, video yardımcı hakem teknolojisinin müdahalesi üzerine ve pozisyonu sahadaki ekranda inceledikten sonra, Cucho'nun öncesinde yaptığı el teması nedeniyle Lo Celso'nun golünü doğru biçimde iptal etti.

Futbolcular ona yardımcı olmamalarına, aksine görevini son derece zorlaştırmalarına rağmen, maçın kontrolünü baştan sona elinde tuttu ve sakinlik ile güven aşılamaya çalıştı.

Fermin Lopez, Hector Bellerin, Lamine Yamal ve Llorente'ye sarı kart gösterdi; bunlar hak edilmiş kararlardı.

Ayrıca Lamine Yamal'ı boynundan tutup kafa attığı için Facundo Bernal'ı oyundan attı.

Video yardımcı hakem Del Cerro Grande de Cucho'nun yaptığı el temasını incelemesi için de Burgos'u çağırmakta doğru karar verdi.







