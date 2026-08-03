Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın geleceği, isminin birçok kulüple, özellikle de Türk Ligi kulüpleriyle anılması nedeniyle yaz transfer döneminde birçok spekülasyona konu olmaya devam ediyor.

Trabzonspor'a yaklaştığına dair haberlerin artmasıyla birlikte, kulüp başkanı dolaşımdaki söylentilere son vermek için kesin açıklamalarda bulunarak, Mısır Milli Takımı kaptanıyla herhangi bir müzakere ya da anlaşmanın gerçeği olup olmadığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısır Milli Takımı kaptanı ve İngiliz Liverpool'un eski yıldızı Muhammed Salah'ın mevcut yaz transfer döneminde takıma katılmasının yakın olduğuna dair haberlerin gerçeğini açıkladı.

Sözleşmesini bitiş tarihinden bir yıl önce sona erdirmek için Liverpool ile anlaşmaya vararak son dönemde serbest futbolcu konumuna gelen Salah'ın geleceği, "Anfield" sahasından ayrılmasının ardından şu ana kadar herhangi bir yeni kulüple anlaşmaya varamaması nedeniyle hâlâ büyük tartışmalara yol açıyor.

Doğan, Suudi Arabistan merkezli "Şarkul Avsat" gazetesine aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Daha önce de söylediğim gibi, şu anda Salah ile bir anlaşma yok. Müzakerelerin hâlâ devam ettiğini de asla söylemedim. Ve bu ana kadar, bu türden herhangi bir anlaşma söz konusu değil."

Trabzonspor başkanının açıklamaları, Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Önder Özen'in, müzakerelerin mali talepler nedeniyle çıkmaza girmesinin ardından, kulübün Mısır Milli Takımı kaptanıyla anlaşma çabalarını geçici olarak durdurduğunu açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Özen bir basın toplantısında, Beşiktaş'ın Liverpool'un eski forvetiyle birkaç tur müzakere gerçekleştirdiğini, ancak transferin mali boyutları görüşülürken görüşmelerin daha da karmaşık hale geldiğini açıkladı.

Türk yetkili, Beşiktaş yönetiminin mevcut teklifini iyileştirmeyeceğini vurgularken, aynı zamanda Muhammed Salah'ın temsilcilerinin oyuncunun hizmetlerini almakla ilgilenen başka kulüplerle de görüşmeler yürüttüğüne işaret etti.

Trabzonspor yönetimi başkanın açıklamalarını doğruladı

Kendi cephesinde Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi ve kulüp saymanı Derviş Köz, transfer dosyasında kulüp içindeki tek yetkilinin Ertuğrul Doğan olduğunu vurguladı.

Köz, "Reuters" ajansına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Kulüpteki tüm transfer meselelerinde tek yetki sahibi Ertuğrul Doğan'dır. Bu konudaki açıklamaları açıktır ve başkanın açıklamalarına dönerseniz, aradığınız cevabı orada bulacaksınız."

Muhammed Salah, nihai kararını Mısır Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının sona ermesine ertelemeyi tercih ettikten sonra, önündeki bir sonraki durağını seçmek için tüm mevcut seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor. Salah, bu turnuvada Mısır'ı son on altı turuna taşımış, ardından kendisine sunulan teklifler arasında tercih yapma aşamasına başlayacaktı.