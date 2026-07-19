Tartışmaya son… Klopp, Almanya milli takımının başına geçme konusundaki söylentilerin gerçeğini açıkladı

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası’nda başarısız olan teknik direktör Julian Nagelsmann’ın yerine geçmek üzere, ülkesinin milli takımını çalıştırmaya her zamankinden daha yakın hale geldi.

Almanya milli takımı, Paraguay'a penaltı atışlarında yenilerek Dünya Kupası'nda son 32 turunu geçemedi ve Alman Futbol Federasyonu, Nagelsmann'ı görevden almaya karar verdi.

Almanya milli takımı, yıllardır kaybettiği itibarını geri kazanmaya çalışıyor. 2014 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, 2018 ve 2022'de arka arkaya iki turnuvada grup aşamasını geçemedi ve 2026'da da hayal kırıklığını tamamladı.

Alman Futbol Federasyonu, eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’un Alman makinesini tekrar doğru yola sokabileceğine inanıyor ve bu nedenle mevcut aşamada diğer tüm teknik direktörlere tercih ediyor.

Almanya’nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından, Klopp’un milli takımın başına geçme ihtimali konusunda pek çok tartışma yaşandı; ancak Alman teknik direktör bu haberler hakkında bizzat kendisi yorumda bulundu.

Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalini izlemek üzere New York'ta bulunan Klopp, Alman milli takımının başına geçme niyetini doğruladı ve görüşmelerin ileri aşamaya geldiğini, resmi anlaşmanın da çok yakın olduğunu vurguladı.

Alman "Magenta TV" kanalına verdiği röportajda, enerji içeceği şirketi "Red Bull"un futbol direktörü olan Alman teknik direktör, son ayrıntıların halen üzerinde çalışıldığını açıkladı.

"Fußball Mercato" ağının aktardığına göre, Klopp, "Alman Futbol Federasyonu ile resmi açıklamaya çok az kaldı ve bunun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.

Klopp’un 2015’ten 2024’e kadar Liverpool’un başında olduğu dönemde birçok başarıya imza attığı hatırlanıyor. Bunların en önemlileri arasında 2019’da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2020’de Premier Lig şampiyonluğu yer alıyor.