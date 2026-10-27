Kolombiyalı gazeteci Pachi Andrade, 2026 Ballon d'Or oylamasındaki tercihlerini açıklamasının ardından geniş yankı uyandıran bir tartışma başlattı; kısa süre sonra X platformundaki hesabından oyunu açıkladığı paylaşımı silerek listesine dair soru işaretlerini daha da artırdı.

Liste, öne çıkan bazı yıldızların sıralanış biçimi ve dünyanın en iyi on futbolcusu arasında beklenmedik isimlerin yer alması nedeniyle spor medyasında geniş tepkilere yol açtı. Bu durum, Kolombiya'nın oylama komitesindeki temsilcisinin benimsediği seçim kriterleri üzerine tartışmaların kapısını araladı.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Meksikalı forvet Julián Quiñones'in listeye dahil edilmesi ile Luis Díaz ve Willian Pacho'nun sıralaması, eleştirileri en çok tetikleyen noktalar arasında yer aldı; Lamine Yamal'ın ilk üç sıranın dışında kalmasıyla oluşan sıralaması ise dikkat çekti.

Kane zirvede, Messi Yamal'ın önünde

Andrade, Bayern Münih forveti Harry Kane'i ilk sıraya koyarak kendisine 15 puan verdi. Rodri 12 puanla ikinci, Kylian Mbappé ise 10 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Lionel Messi 8 puanla dördüncü sıraya yerleşirken, 7 puanla beşinci olan Lamine Yamal'ın önüne geçti. Ardından Erling Haaland altıncı, bir önceki edisyonun şampiyonu Ousmane Dembélé ise yedinci sırada yer aldı.

Luis Díaz sekizinci sırada gelirken, onu dokuzuncu sırada Willian Pacho izledi; Julián Quiñones ise onuncu sırada ilk on listesini tamamladı.

"Foot Mercato"nun aktardığına göre, Andrade'nin tercihlerini açıkladığı paylaşımı silmesinin ardından tartışma tırmandı; gazeteci, raporun yayımlandığı ana kadar silme kararına ilişkin kamuoyuna belgelenmiş bir açıklama yapmadı.







