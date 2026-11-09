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Felix Nmecha'nın tartışmalı gol sevinci hareketinin ardından DFB de BVB'nin yıldızıyla görüşmek istiyor.

Spor direktörü Rudi Völler, Kerners 11 podcast'inde Dortmundlu orta saha oyuncusuna yönelik kamuoyundaki eleştirilerin farkında olduklarını ve bu nedenle yakın zamanda onunla bir araya gelip yanlış anlaşılmaları gidermeyi planladıklarını açıkladı.

"Elbette din ve inanç özgürlüğü var (…). Elbette bu konuyu onunla konuşacağız çünkü artık kamuoyunda tartışılan bir mesele hâline geldi. Önce konuyu tam olarak anlamak gerekiyor, bu önemli" diyen 66 yaşındaki Völler, meselenin "fazla büyütülmemesi" gerektiğini de belirtti: "Onunla mutlaka konuşacağız."

Nmecha, cumartesi günü BVB'nin SV Elversberg'i 2-1 yendiği maçta attığı iki golün ardından yine bir gol sevinci hareketiyle gündeme geldi. Oyuncu, bu hareketle "Ballers in God" ağına bağlı "The King's Return" kampanyasına desteğini gösterdi. Başındaki bir tacı çıkarıyormuş gibi yapıp diz çökerek tacı önündeki çimlere bırakır gibi bir hareket yaptı.

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Evanjelik "Ballers in God" ağı, Hristiyan-muhafazakâr görüşleri savunmak, eşcinselliği günah ve kürtajı "Şeytan'ın planı" olarak niteleyip şeytanlaştırmakla suçlanıyor. Nmecha bu gol sevinci hareketini geçmişte de birçok kez yapmış, Alman millî takımının Curacao'ya karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçında da sergilemişti.

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BVB taraftarları Felix Nmecha'nın gol sevincine nasıl tepki verdi?

BVB'nin taraftar ve destek birimi, Elversberg'deki maçın ardından Nmecha'nın bu ağa verdiği desteği bir kez daha eleştirdi. Birim, "belgelenmiş açıklamaları ve faaliyetleri, bize göre dünyaya açık ve çeşitliliğe sahip Borussia Dortmund'un değerleriyle bağdaşmayan ideolojiler ve ağlarla arasına açık bir mesafe koymasını" istedi.

BVB ilk tepkisinde oyuncusunu savundu. Kulüp, SID'in sorusu üzerine futbolcunun her zaman saygılı davrandığını bildirdi. Buna rağmen kulüp yönetimi Nmecha ile görüşecek.

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Völler de Nmecha'ya destek verdi. 26 yaşındaki oyuncu hakkında şahsen "yalnızca olumlu şeyler" söyleyebileceğini belirtti: "Dünya Kupası'nda olağanüstüydü. Sadece futbolcu olarak değil, maçlar arasındaki tutumuyla da. Herkes tarafından çok seviliyor ve düzgün bir insan." Yine de DFB spor direktörü, "bunun herkesin hoşuna gitmediği yönündeki tartışmayı anlayabildiğini" söyledi.

Nmecha, sahadaki performansıyla BVB için çok değerli. Son dönemde millî takımda da merkez orta sahada ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da bu nedenle onu Sırbistan ve Hollanda maçlarının kadrosuna çağırdı.