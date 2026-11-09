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Felix Nmecha'nın tartışma yaratan gol sevinci hareketinin ardından DFB de BVB'li yıldızla görüşmek istiyor.

Spor direktörü Rudi Völler, Kerners 11 podcast'inde Dortmundlu orta saha oyuncusuna yönelik kamuoyu eleştirilerinin farkında olduklarını ve bu nedenle kısa süre içinde bir araya gelerek yanlış anlaşılmaları gidermeyi planladıklarını açıkladı.

66 yaşındaki Völler, "Elbette din ve inanç özgürlüğü var (…). Elbette kendisiyle bu konuyu konuşacağız çünkü artık kamuoyunda tartışılan bir mesele hâline geldi. Önce konuyu tam olarak anlamak gerekiyor, bu önemli" dedi. Völler, konuyu "fazla büyütmemek" gerektiğini de belirterek, "Kendisiyle mutlaka konuşacağız" diye ekledi.

Bild'e göre Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da Nmecha'yla "kısa süre içinde" görüşecek.

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Nmecha, cumartesi günü BVB'nin SV Elversberg'i 2-1 yendiği maçta attığı iki golün ardından yine gol sevinci hareketiyle dikkat çekti. Bu hareketle, "Ballers in God" ağına bağlı "The King's Return" kampanyasına desteğini gösterdi. Nmecha, başından bir taç çıkarıp diz çökerek önündeki çimlere koyuyormuş gibi yaptı.

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Evanjelik "Ballers in God" ağı, Hristiyan-muhafazakâr görüşleri savunmak, eşcinselliği günah ve kürtajı "Şeytan'ın planı" olarak nitelendirmekle suçlanıyor. Nmecha bu gol sevinci hareketini daha önce de defalarca yapmıştı. Almanya Milli Takımı'nın Curaçao'ya karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçında da aynı hareketi sergilemişti.

BVB taraftarları Felix Nmecha'nın gol sevincine nasıl tepki verdi?

BVB'nin Taraftar ve Destek Departmanı, Elversberg'deki maçın ardından Nmecha'nın bu ağa verdiği destekten bir kez daha şikâyetçi oldu. Departman, "belgelenmiş açıklama ve faaliyetleri, bize göre dünyaya açık ve çeşitliliği benimseyen Borussia Dortmund'un değerleriyle bağdaşmayan ideolojilerden ve ağlardan açıkça uzak durulmasını" talep etti.

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BVB, ilk tepkisinde oyuncusunu savundu. Kulüp, SID'nin sorusu üzerine futbolcunun her zaman saygılı davrandığını bildirdi. Buna rağmen kulüp yönetimi Nmecha'yla bir görüşme yapacak.

Völler de Nmecha'ya destek verdi. 26 yaşındaki oyuncu hakkında şahsen "yalnızca olumlu şeyler" söyleyebileceğini belirten Völler, "Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergiledi. Sadece futbolcu olarak değil, maçlar arasındaki tavırlarıyla da. Herkes tarafından çok seviliyor ve düzgün bir insan" dedi. Yine de DFB spor direktörü, "Bunun herkesin hoşuna gitmemesiyle ilgili tartışmayı anlayabildiğini" söyledi.

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Nmecha, sportif açıdan BVB için çok değerli. Son dönemde milli takımda da orta sahanın merkezinde düzenli olarak ilk 11'de yer aldı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, bu nedenle onu Sırbistan ve Hollanda maçlarının kadrosuna çağırdı.