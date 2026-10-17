Tartışmalı pozisyon: Chelsea, Everton karşısında penaltıyı hak etti mi?

Everton ile Chelsea arasındaki karşılaşmada tartışmalı bir hakem pozisyonu yaşandı. Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından Chelsea oyuncuları penaltı beklentisine girdi ve Londra ekibi bu pozisyona geniş çaplı itirazlarda bulundu. İki takımı Hill Dickinson Stadyumu'nda karşı karşıya getiren mücadele, İngiltere Premier Lig'in yedinci hafta maçları kapsamında oynanıyor.

Tartışma, maçın 31. dakikasında, Joao Pedro'nun Everton ceza sahası içinde yere düşmesiyle alevlendi. Defans oyuncusu James Tarkowski ile girdiği temasın ardından yere düşen Chelsea forveti, kollarını havaya kaldırarak maçın hakeminden penaltı istedi. Takım arkadaşları da ekiplerinin hakem müdahalesini gerektiren bir faule maruz kaldığını düşünerek karar beklentisine girdi.

Ancak maçın hakemi Paul Tierney, Chelsea oyuncularının taleplerine karşılık vermedi ve Brezilyalı forvetten kalkıp oyuna devam etmesini istedi. Hakem, pozisyonun konuk ekip lehine bir faul kararını gerektirmediği görüşündeydi.

Tartışma sahadaki hakem kararıyla da sınırlı kalmadı; zira video yardımcı hakem (VAR) pozisyonu incelemek ya da Tierney'den Tarkowski ile Joao Pedro arasındaki temasın ayrıntılarını kontrol etmesi için kenardaki ekrana gitmesini istemek üzere devreye girmedi.

Karar, forvetlerinin ceza sahası içinde yere düşmesinin ayrıntılı bir hakem incelemesini hak ettiğini düşünen Chelsea oyuncularının itirazlarına yol açtı. Puanlar için güçlü bir mücadelenin yaşandığı maçlarda bu tür kararların taşıdığı önem de bu itirazların arkasındaki temel nedendi.

Bu pozisyon, İngiltere Premier Lig'deki tartışmalı hakem kararlarını yeniden gündeme taşıdı; özellikle ceza sahası içindeki temaslara ilişkin kararlar ile oyuncuların ve teknik ekiplerin şüphe duyduğu durumların incelenmesinde video teknolojisinin ne ölçüde devreye girdiği konusu öne çıktı.