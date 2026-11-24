Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga'nın PSV Eindhoven oyuncusu Sava Miyenans'ın ayağına yaptığı müdahale, iki takım arasında salı akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında hakem kararları açısından tartışma yarattı.

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Real Madrid, Santiago Bernabéu'da oynanan ve Avrupa kupasının lig aşamasının beşinci haftasına ait mücadelede PSV Eindhoven'ı 5-1'lik farklı bir skorla mağlup etti.

Kraliyet ekibi, maçın ilk yarısında bir golle geriye düşmesine rağmen beş golle karşılık vererek galibiyete ulaştı.

Hakem pozisyonlarını analiz eden uzman bir hesap, Camavinga'nın rakip oyuncuya yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle direkt kırmızı kartı hak ettiğini öne sürdü.

"Archivo VAR" hesabı, "X" platformunda pozisyonla ilgili bir analiz paylaşarak, topa önce ulaşmış olmasına rağmen Camavinga'yı ihraçtan video yardımcı hakem ("VAR") teknolojisinin kurtardığını savundu.

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Hesap, Real Madrid oyuncusunun ayağını yüksekte tuttuğunu ve kramponlarının Miyenans'ın bileğine çarptığını belirterek müdahalenin sert ve tehlikeli oyun kapsamına girdiğini değerlendirdi.

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Hesap, pozisyonla ilgili şu yorumu yaptı: "Fransız oyuncu topa önce ulaşmış olsa da kramponlarını havada tuttu ve Miyenans'ın bileğine geçirdi."

"Archivo VAR", kendi görüşüne göre pozisyonun direkt kırmızı kartı gerektirdiği sonucuna vararak müdahalenin "sert ve tehlikeli oyun" olduğunu vurguladı.

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Pozisyon, topa ilk ulaşan taraf oyuncu olmasına karşın yüksekteki ayak hareketinin rakibe zarar verdiği müdahalelerin nasıl değerlendirileceği konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bu noktada hakem yorumları, müdahalenin şiddetine ve tehlike derecesine göre farklılık gösteriyor.