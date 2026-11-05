Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok tartışılan sporcularından biridir. Manchester United'daki başlangıcından Real Madrid ve Juventus'a, ardından Manchester United'a dönüşüne kadar hakkındaki görüşler keskin biçimde ayrışmıştır. Hayranları onu olağanüstü bir efsane olarak görürken, diğerleri bazı davranışları, görünümüne ve kendi markasına gösterdiği ilgi nedeniyle onu eleştiriyor.

Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası takımın kampından ayrılmasının ardından geçen haftalarda, bugün perşembe günü 41 yaşında Portekiz Milli Takımı'yla uluslararası futbola veda ettiğini açıkladı.

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Tartışmalı imajının ardında, Portekizli yıldız, İngiliz "The Sun" gazetesine göre, aynı ilgiyi görmeyen uzun bir hayır işleri ve insani duruş geçmişine sahip.

"Don", UNICEF ve World Vision gibi büyük insani yardım kuruluşlarına elçilik yaptı; 2014 yılında Ballon d'Or ödülünü alırken kan kanserine yakalanan çocuklardan söz etti ve 2016 yılında Suriye'deki çocuklara bir destek mesajı gönderdi.

2020 yılındaki koronavirüs salgını sırasında Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes, Portekiz'deki hastanelere 1 milyon sterlin bağışladı; yardımlar solunum cihazları, yataklar ve tıbbi ekipmanı kapsadı. Ayrıca Juventus'taki dört aylık maaşından vazgeçmeyi kabul etti; bu, kişisel olarak yaklaşık 3,8 milyon sterline mal oldu ve milli takımdaki takım arkadaşlarına, krizle mücadele için EURO 2020'ye katılım priminin yarısını bağışlamayı önerdi.

Dikkat çeken tutumlarından biri de Ronaldo'nun vücuduna dövme yaptırmamasıdır; çünkü düzenli olarak kan bağışında bulunuyor ve başkalarını da buna teşvik ediyor. Ayrıca eski takım arkadaşı Carlos Martins'in oğluna yardım etmek için kemik iliği bağışladı.

Ronaldo, 2011 yılında kazandığı Avrupa Altın Ayakkabı'yı 1,2 milyon sterline sattı ve geliri Gazze'de okullar inşa etmeye yönlendirdi; ayrıca 2013 Ballon d'Or ödülünün bir kopyasını "Make A Wish" vakfı yararına 530 bin sterline sattı. Bunun yanı sıra, annesi Dolores'in daha önce meme kanseri tedavisi gördüğü, Portekiz'de kanser tedavisinde uzmanlaşmış bir merkeze yaklaşık 120 bin sterlin bağışladı.

Dünyanın dört bir yanına yardımlar

Yardımları farklı bölgelere uzandı; 2015 yılında Nepal deprem yardım fonuna 5 milyon sterlin bağışladığı belirtildi. Ayrıca Türkiye ve Suriye depremi mağdurlarına yardım gönderilmesine katkıda bulundu ve 2024 yılında İspanya'daki sel felaketinden etkilenenler için yardım kamyonlarının finansmanını sağladı.

Ronaldo ayrıca hasta çocuklara yardım etmeye de önem verdi; kansere yakalanan çocukların tedavisini üstlendi, cerrahi operasyonların masraflarını ödedi, ayrıca anne babasının öldürülmesinin ardından Lübnanlı yetim bir çocuğu Real Madrid'i ziyarete davet etti. Gençlerin eğitimini ve sağlığını desteklemek için "CR7" vakfını kurdu ve nörolojik bir hastalığa yakalanan eski oyuncu Fernando Ricksen'e, onu bir maça davet ederek destek oldu.

Kişisel düzeyde ise ağabeyinin bağımlılıktan kurtulmasına yardım etti; ayrıca İngiliz gazetesine göre takım arkadaşlarına lüks hediyeler vermesiyle ve otel çalışanlarına büyük bahşişler bırakmasıyla tanındı.

Kişiliğini çevreleyen tartışmalara rağmen, bu tutumlar Ronaldo'nun hayatında ışıklardan ve sahalardan uzak insani bir yönü ortaya koyuyor ve kariyerinin yalnızca başarılar ve rekorlarla sınırlı kalmadığını gösteriyor.