Hakem Hernández Hernández, LaLiga'nın 13. haftasında Katalan ekibinin 3-2 kazandığı Barcelona-Villarreal maçını yönetti.

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Tartışmalı hakem kararları üzerine uzmanlaşmış "Archivo VAR" sitesi, hakem Hernández Hernández'e 10 üzerinden 2,5 puan verdi.

Archivo VAR, Hernández Hernández'in performansının hâlâ eski seviyesine dönemediğini belirterek hakemin Barcelona-Villarreal maçında oldukça zayıf bir yönetim sergilediğini vurguladı.

Hakem, son derece zorlu bir ilk yarı geçirdi ve gösterilmesine gerek olmayan bazı sarı kartlar çıkardı.

Hernández Hernández ayrıca Lamine Yamal lehine net bir penaltıyı veremedi ve VAR ekibinin pozisyona dikkat çekmesi üzerine oyunu durdurarak ekrana gitmek zorunda kaldı.

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İkinci yarıda pozisyonları değerlendirme konusunda bir miktar toparlansa da disiplin açısından neredeyse aynı tutumu sürdürdü ve gereksiz sarı kartlar göstermeye devam etti.

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Hakemin önünde tartışmalı 3 pozisyon vardı ve bu pozisyonlarda iki doğru, bir yanlış karar verdiği görülüyor.

Tartışmalı pozisyonlar

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Maçta 4 tartışmalı hakem kararı yaşandı. İlk olarak Hernández Hernández, Lamine Yamal lehine büyük ölçüde net olan bir penaltıyı atladı ve pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izlemek zorunda kaldı.

İkinci yarıda Pau Navarro'ya ikinci sarı kartını göstererek oyuncuyu oyundan ihraç etti ve bu kararında haklıydı.

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Ancak bundan kısa süre önce hakem, penaltı gerektirebilecek bir faulü görmezden geldi. Üstelik bu, VAR müdahalesinden çok sahada karara bağlanması gereken türden bir pozisyondu.

Söz konusu pozisyonda Gerard Martín, yer tutma mücadelesi sırasında Ayoze'nin yüzüne eliyle vurdu. Temasın şiddetine dair kesin bir kanıt bulunmadığı için bu pozisyon VAR müdahalesi gerektirmese de topa yönelik doğrudan bir mücadele olmadan yüze yapılan doğrudan bir darbe olduğundan sahada penaltı verilmesini hak ediyordu.

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Bunun yanı sıra orta hakem, Barça'nın ilk golünden önceki pozisyonda, Villarreal kalecisi topa dokunmamış gibi görünmesine rağmen korner kararı verdi.

Bununla birlikte, olayı doğrulamaya yetecek kadar net bir görüntü bulunmadığından sahada verilen karar geçerliliğini koruyor.