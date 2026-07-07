Tartışmalı karara yeni bir gerekçe… Hakem neden Salah’a Arjantin karşısında penaltı vermedi?

Mısır-Arjantin maçını yöneten Fransız hakem François Litxer’in, Firavunlar’ın kaptanı Muhammed Salah’a penaltı vermeme kararını yeni bir hakemlik analizi haklı çıkardı.

Hakemlik durumlarının analizine odaklanan "Archivo VAR" hesabı, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda iki takımın karşılaştığı maçta, Arjantin'in üçüncü golünden önceki anlarda hakemin penaltı kararı vermemesinin doğru olduğunu doğruladı.

Hesap, “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Arjantinli oyuncu Nico González’in, penaltı alanı içinde Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile temas yaşanmadan önce topa kurallara uygun bir şekilde müdahale ettiğini belirtti.

Hesap, Gonzalez’in topa müdahalesinin ardından meydana gelen temasın penaltı gerektiren bir faul olarak değerlendirilemeyeceğini ve dolayısıyla Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi aracılığıyla incelenebilecek herhangi bir faul bulunmadığını belirtti.

Ayrıca, kararın doğruluğu, Arjantin’in üçüncü galibiyet golünü attığı hücumun başlangıcında da herhangi bir faul bulunmadığı anlamına geldiğini, dolayısıyla golün hakemlik açısından geçerli olduğunu ekledi.

Mısır teknik ekibi ve oyuncular, Fransız hakemin kararına itiraz ederek penaltı verilmesini talep ettiler; bu da Enzo Fernández’in galibiyeti getiren golünün iptal edilmesi anlamına geliyordu.

Mısırlıların itirazları, hakemin maçın daha önceki dakikalarında, Lisandro Martínez’in Marwan Attia’ya yaptığı faul ile benzer bir faul gerekçesiyle Mustafa Zico’nun golünü iptal etmesinin ardından geldi.

Salı akşamı oynanan maçta 2-0 öne geçen Mısır milli takımı, son şampiyonu devirerek Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmeye çok yakındı.

Ancak son çeyrek saatte acı bir senaryo yaşandı; Afrika devi arka arkaya 3 gol yedi ve 2-3'lük mağlubiyetin ardından turnuvaya başı dik bir şekilde veda etti.