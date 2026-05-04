Tartışmalı isim Pierre van Hooijdonk kendini savunuyor ve NAC Breda'daki geleceği konusunda net konuşuyor

Pierre van Hooijdonk eleştirilerin hedefinde. NAC Breda'nın teknik danışmanı, oğlu Sydney'in Portekiz'in CF Estrela Amadora takımına bedelsiz transferinde rol oynadığı ve bu transferde herhangi bir satış payı şartı konulmadığı iddialarıyla suçlanıyor. Van Hooijdonk iddiaları şiddetle reddediyor, ancak oğlunun transferi sırasında danışmanlık görevinden ayrılması gerektiğini kabul ediyor - yine de güvenilirliğinin sorgulanmadığını ısrarla vurguluyor.

Sydney van Hooijdonk, bu kış transfer ücreti ödenmeden Portekiz'in CF Estrela Amadora takımına transfer oldu; bu transferde herhangi bir yeniden satış maddesi öngörülmemişti. Voetbal International'a göre bu transferin gerçekleşebilmesinin nedeni, babası Pierre van Hooijdonk'un transferde rol oynamış olmasıydı. Bu konuda çok eleştiriliyor, özellikle de bu rolün, denetim kurulundaki teknik danışmanlık göreviyle bağdaşmaması nedeniyle.

Bu durum, ayrılmasına işaret eden ve stadyumda birçok pankartla bunu gösteren NAC taraftarlarının büyük bir kısmı tarafından da hoş karşılanmadı. Ayrıca, büyük hissedar Karel Vrolijk bağımsız bir soruşturma talep ediyor. Van Hooijdonk, NOS Studio Voetbal'da görevine ilişkin ortaya çıkan kargaşayla ilgili sorulara yanıt verdi.

Van Hooijdonk, sert eleştirilerin kendisini etkilediğini, özellikle de kendisine göre bu imajın doğru olmadığını belirtti. "Elbette. Özellikle de bu olaydaki rolünüzün ne olduğunu biliyorsanız. Aslında bu, gerçek olmayan şeyler olduğu için daha da acı verici," diye söze başlayan Van Hooijdonk, iddiaları çürütmeye çalışıyor.

"İş açısından bu konuyla hiçbir ilgim olmadı," diye devam ediyor. "Şu anda oynadığı kulüpten bir telefon almadım, ki bu da ima edilmişti; kimseyle konuşmadım. Her şeyi, tüm yazışmaları gösterdim. O halde bana kalırsa durum gayet açık. Ama tabii ki danışmanlık rolüm olduğu için her zaman bir bağlantı kurabilirsiniz," diyor.

Ardından Arno Vermeulen, oğlu NAC ile sözleşme imzaladığında istifa etmeyi düşünüp düşünmediğini soruyor. "Bana bu hiç sorulmadı ve gündeme de gelmedi. Ve bunun için şunu söyleyebiliriz ki, herkese durumu netleştirmek için belki de istifa etmem gerekirdi. Bu, spekülasyonları ortadan kaldırır. NAC'nin bu durumdan mali olarak zarar görüp görmediğini bilmiyorum," diye devam ediyor.

Van Hooijdonk, mevcut görevine devam etmek istediğini belirtiyor, ancak bu konuyu düşünmesi gerektiğini de ekliyor. Ayrıca, itibarının zedelendiğini düşünmüyor. "Hayır, çünkü bunu birkaç kez açıkça açıkladım. Parayı cebine attığın, kulübe mali açıdan zarar verdiğin yönünde suçlamalar alıyorsan; bu benim için oldukça ağır bir durum. Şu anda sürekli kendimi savunmakla meşgulüm. Bu çok zor."

"Ancak NAC, STAK, yönetim kurulu ve denetim kurulunda güvensizlik hakimse, benim için durum açıktır: o zaman onurunu korumalısın. Ancak, durum kesinlikle böyle değil," diye bitiriyor Van Hooijdonk, burada kendisine göre yayılan yalanlara atıfta bulunuyor.