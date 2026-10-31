Real Madrid, "Campos de Sport de El Sardinero" stadında oynanacak merakla beklenen karşılaşmada Racing Santander'e konuk olacak. Maçın yönetiminin José Luis Munuera Montero'ya verilmesinin ardından, Luis Mario Melero López'in de video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" görevini üstlenmesiyle birlikte hakem kararları beklentiyle bekleniyor.

Hakem kurulu, maçın başlamasına 24 saat kala bu ikilinin karşılaşmayı yönetmek üzere seçildiğini açıkladı. Munuera Montero maçı sahadan yönetirken, Melero López ise video teknolojisi görevini üstlenecek.

Bu atama Real Madrid içinde çekincelere yol açtı; zira kulübün resmi televizyon kanalı daha önce, iki hakemin tartışmalı olarak değerlendirdiği ve Madrid ekibine zarar verdiğini düşündüğü geçmiş hakem kararlarına ışık tutan video klipler yayınlamıştı.

Buna rağmen, El Clasico maçının ardından Madrid cephesinde hakem tartışmalarının yoğunluğu azaldı. Bu maç söz konusu açıdan nispeten sakin geçti; özellikle takımın, aralarında Sevilla karşılaşmasında Arda Güler'in kırmızı kart görmemesi gibi bazı tartışmalı durumlara sahne olan 5 maçlık üst üste galibiyet serisinin ardından.