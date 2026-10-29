Tartışmalı bir oylama: Ronaldo tarihi Ballon d'Or ödülünü parayla mı kazandı?

Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanının, tarihin en iyi Altın Top kazananı ödülünü elde etme şekli, son birkaç saatte büyük bir tartışmaya yol açtı.

Fransız dergisi "France Football", dün çarşamba günü, Ronaldo'nun Altın Top kazananları arasında tarihin en iyi oyuncusu olarak "BOAT" ödülüne layık görüldüğünü açıkladı; bu ödül, Ronaldo'nun 2008 yılında Manchester United ile kazandığı Altın Top'a dayanıyor.

Portekizli yıldız, oylama yoluyla ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi'yi geride bıraktı; "Pire", 2012 yılında Barcelona ile kazandığı Altın Top ile ikinci sırada yer aldı.

İspanyol gazetesi "Marca", "France Football" dergisine dayandırdığı haberinde, oylama sisteminin herkesin oy başına bir euro ödemesi karşılığında birden fazla kez oy kullanmasına izin verdiğini doğruladı.

Bu sisteme göre, 5 bin 9 kişi birden fazla kez oy kullandı; 4 bin 665 kişi iki ila 4 kez, 44 kişi 10 ila 26 kez, 300 kişi ise 5 ila 9 kez oy kullandı.

Gazete, Fransız derginin, taraftarların gözde yıldızlarını tarihin en iyi Altın Top ödülüne taşımak için yaptığı oylamalardan büyük miktarda para kazandığını belirtti.

Bu yöntem, özellikle Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin hayranları arasında büyük bir tartışmaya yol açtı; onlar, 91 gol attığı 2012 sürümüyle bu ödülü almaya en layık kişinin Messi olduğunu savundu.

Hatırlatmak gerekirse, Messi, 8 kez kazanarak tarihin en çok Altın Top ödülü kazanan ismi olmaya devam ediyor; Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise bu ödülü 5 kez elde etti.