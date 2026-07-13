Tartışmalı bir karar ile gündeme geldi… FIFA, Fransa-İspanya maçı için hakemi seçti

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), yarın Salı günü oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ve İspanya milli takımları arasında yapılacak kritik maçı yönetmesi için Salvadorlu hakem Ivan Barton’ı görevlendirdiğini resmen duyurdu.

Barton'a, Orta Amerika'dan bir hakem ekibi eşlik edecek. Ekipte, birinci yardımcı hakem olarak vatandaşı David Moran, ikinci yardımcı hakem olarak Nikaragua'dan Antonio Bobero yer alırken, dördüncü hakem görevini İsveçli Glenn Nyborg üstlenecek.

Salvadorlu hakem, bu yılki turnuvada 3 maçı yönettikten sonra Dünya Kupası’nın son aşamalarında ilk kez görev alacak. Bu maçların ilki, grup aşamasında Türkiye ile Paraguay arasında oynanan ve Paraguaylı oyuncu Miguel Almirón’un ağzını kapattığı için kırmızı kart gördüğü karşılaşmaydı.

Barton, hakemlik kariyerine yine ilk turda Japonya ile İsveç arasındaki maçı yöneterek devam etti. Ardından, penaltı atışları sonucunda İsviçre'nin galip geldiği, İsviçre ile Kolombiya arasındaki heyecan verici çeyrek final maçını yönetmekle görevlendirildi.

Bu görevlendirme, daha önce 2022 Dünya Kupası’nda da 3 maçı yöneten Salvadorlu hakemin kariyerinde önemli bir sıçrama olarak değerlendiriliyor. Bu maçların sonuncusu, son 16 turunda İngiltere ile Senegal arasında oynanan karşılaşmaydı.