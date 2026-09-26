“Aslında bunda kötü bir şey yoktu, sadece bir hayalinden söz etti; günün birinde belki Real Madrid’de oynamak isteyebileceğini söyledi” dedi Ballack, birkaç gün önce Kerners11 podcast’inde.

Cumartesi günü 50 yaşına giren Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın eski kaptanı, medyanın yaygın bir uygulamasını eleştirdi.

“Ona şu soru soruldu: ‘Bayern Münih’in dışında en sevdiğin kulüp hangisi?’ Sonra bu kısım özellikle çıkarılıyor” dedi Ballack.

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Lennart Karl, Real Madrid hakkında tam olarak ne söyledi?

Karl, o dönem henüz 17 yaşındaydı ve Bayern taraftar kulübü “Burgsinn 1980”ın yeni yıl resepsiyonunda samimi bir ortamda, bir taraftarın FCB dışında favori bir kulübü olup olmadığı yönündeki sorusuna, İspanyol rekortmenine duyduğu hayranlık hakkında açık açık konuşmuştu.

“Bayern Münih çok büyük bir kulüp. Orada oynamak bir hayal. Ama bir gün mutlaka Real Madrid’e gitmek istiyorum. Orası benim hayalimdeki kulüp ama bu aramızda kalsın” diyen Karl, bu sözleri nedeniyle çok fazla eleştiri aldı.

Bayern yöneticileri, genç oyuncuyu korudu ve Karl’la yapılan görüşmenin ardından konuyu hızla kapattı. Sportif direktör Christoph Freund, “17 yaşındaki bir delikanlı gibi konuşuyor. Bu açıklamanın talihsiz olduğunun hemen farkına vardı” dedi.

Lennart Karl’ın geçen sezonki istatistikleri nasıldı?

Ballack da ocak ayında, danışanının etrafında kopan bu gürültüyle ilgili doğrudan konuşmuştu. Streaming platformu DAZN için yorumcu olarak görev yapan Ballack, “Bence bağlam içinde bu açıklama zararsız. Zaten nasıl konuşmamız gerektiğinin bize sık sık dayatıldığı bir toplumda, çocukları çok erken şekle sokmak istemiyoruz” dedi. “Biz özgünlük istiyoruz, insanların kendileriyle özdeşleştirebileceği oyuncular istiyoruz.”

Karl, 10 yaşındayken bir kez Real Madrid’de deneme antrenmanına çıkmıştı ve Bayern Münih’te adeta meteorit gibi bir yükseliş yaşadı. Sadece geçen sezon profesyonel takımda 40 maça çıktı; dokuz gol atıp sekiz asist yaptı.

Bunun karşılığı, lig şampiyonluğu ve Almanya Kupası’ndan oluşan dubleyi kazanmasının yanı sıra, eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde A Milli Takım’da ilk üç maçına çıkması oldu.

Karl daha sonra, turnuva başlamadan kısa süre önce yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosunu kaçırdı. Eintracht Frankfurt ve Viktoria Aschaffenburg duraklarının ardından 2022’de Bayern Münih’e katılan, dripling gücü yüksek solak oyuncunun Münih’teki sözleşmesi 2029 yazına kadar sürüyor.

Devam eden sezonda Karl, sonradan oyuna girdiği beş maçta bir gol ve bir asistlik katkı verdi.



