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Abelardo De La Espriella Takes Office As President Of ColombiaGetty Images News

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Tartışmaların ortasında: Infantino, FIFA seçim hesaplarını değiştiren Afrika desteğini aldı

Benin
Gana
Benin
Gana

Yeni destekçi kim?

Afrika'daki bazı futbol liderlerinin oyları, kıtanın onun liderliği döneminde tanık olduğunu düşündükleri yatırımlar ve gelişim projelerine dayanarak, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği "FIFA" başkanı Gianni Infantino'yu önümüzdeki seçimlerde desteklemeye yöneliyor. Bu gelişme, Kamerun Federasyonu başkanı Samuel Eto'o'nun, etrafındaki tartışmalara rağmen Infantino'ya olan desteğine bağlı kaldığını açıklamasından günler sonra geldi.

"Reuters" ajansının aktardığına göre, Polonya'da düzenlenmesi planlanan 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın kulisinde konuşan Benin Futbol Federasyonu başkanı Mathurin de Chacus, Infantino'ya yönelik tutumunu savunarak, FIFA başkanının değerlendirilmesinin, şahsı etrafında dönen tartışmalara değil, son on yılda elde edilenlere dayanması gerektiğini vurguladı.

De Chacus, Afrika federasyonlarını her şeyden önce ilgilendiren konunun kıtada futbolun gelişiminin sürdürülmesi olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıllarda sağlanan yatırımların önemli bir etken olduğuna dikkat çekti; ancak aynı zamanda kıtanın ihtiyaçlarını karşılamak için bunların devam etmesi ve artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Aynı doğrultuda, Gana Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu üyesi Gideon Fosu, Infantino'nun Afrika futbolunun gelişimine gösterdiği ilgiye hayranlığını dile getirerek, oyunun ve başta kadın futbolunun gelişimine olan bağlılığının, geleneksel bölünmelerden uzak bir şekilde desteği hak ettiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, Samuel Eto'o'nun benzer bir tutumunun ardından geliyor. Eto'o, Afrika ülkelerinin bakış açısının büyük futbol güçlerinin bakış açısından farklı olmasının, Infantino'nun performansı değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, FIFA başkanına olan desteğini yineledi.

Africa Cup of Nations Qualification
Burkina Faso crest
Burkina Faso
BUR
Benin crest
Benin
BEN
Africa Cup of Nations Qualification
Fildişi Sahili crest
Fildişi Sahili
CIV
Gana crest
Gana
GHA

2016 yılından bu yana Uluslararası Federasyon'un başkanlığını yürüten Infantino, son bir dönem arayışıyla 18 Mart 2027'de yapılması planlanan başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Afrika desteği ise önümüzdeki yarışta onun en öne çıkan güç unsurlarından biri olarak görünüyor.

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